Todos los fichajes de Mango, Zara y Asos para meter en nuestra maleta de Semana Santa

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquinas, somos muchos los que estamos deseando de que lleguen estos días para descansar con amigos, familia y pareja, ya sean en nuestra ciudad o haciendo esa escapada o viaje que ansiamos desde hace meses. Tanto un plan como otro, seguramente disfrutarás de unos días tranquilos disfrutando del tiempo libre de tus seres queridos. Además, las temperaturas no dejan de subir, por lo que nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y Asos ya han introducido en sus webs toda la nueva colección de primavera y verano, en las que las prendas más fluidas, coloridas y originales son las estrellas. Desde las gabardinas hasta las mini faldas, pasando por las chaquetas de punto al más puro estilo 'coquette' y las bailarinas que han triunfado durante los meses de invierno y esta temporada las llevaremos destalonadas. No podemos olvidarnos de los jerséis de punto de rayas, un imprescindible en el armario de todas las parisinas y que los llevaremos con pantalones de pinza y calcetines rojos.

¿No sabes qué llevarte esta Semana Santa en la maleta para ese viaje tan especial? No te preocupes, hemos echado un vistazo a nuestras tiendas favoritas y hemos fichado algunas de las prendas en tendencia (y otras atemporales) que no te pueden faltar durante estos días. Tanto como si vas al norte de España como si vas al sur, en tu maleta no de puede faltar un jersey de lana fina, al igual que una falda de satén midi, pues se trata de un imprescindible que puedes llevar para el día a día con unas zapatillas blancas como para una noche más especial con Mary Janes y chaqueta negra de corte oversize. Los vestidos largos camiseros son un must cada primavera y, esta temporada los llevaremos de estampado llamativo en tonalidades como el azul marino o el rosa. Los combinaremos con bailarinas y abrigos largos finos. Con todas estas prendas que hemos fichado en Zara, Mango y Asos, te hemos hecho una maleta ideal para esta Semana Santa.

Jersey punto cuello, de Mango (29,99 euros)

Camisa algodón detalles, de Mango (39,99 euros)

Americana botones, de Mango (59,99 euros)

Pantalón culotte tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Vestido estampado hilo metalizado, de Zara (39,95 euros)

Zapato destalonado tejido, de Zara (29,95 euros)

Pantalón beige, de Asos (23.99 euros)

Camisa estampado floral, de Asos (28.80 euros)

Estas son algunas de las prendas que están en tendencia y con las que puedes crear un sinfín de combinaciones ideales para las vacaciones de Semana Santa.