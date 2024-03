Las faldas midi de Zara, Mango y Sfera que hacen efecto tipazo a los 20 y a los 50 años

Si hay una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario cada primavera esa es, sin lugar a dudas, la falda midi. Con la llegada del buen tiempo, es momento de dejar atrás los abrigos de paño más abrigados, así como los jerséis de lana y las bufandas, prendas que nos han acompañado durante todos estos últimos meses de invierno. De esta manera, sacamos a relucir las piezas más coloridas, livianas y alegres propios de estos meses de primavera y verano que se avecinan. En este sentido, al igual que las faldas midi, las gabardinas, las chaquetas de punto y los pantalones pijameros son un imprescindible. Las influencers, cuando suben las temperaturas, nos muestran a través de sus redes sociales como Instagram sus looks con faldas midi, y es que no importa la edad que tengas, esta prenda se adapta a todo tipo de estilos, edades y cuerpos. Desde las influencers más jóvenes como Sara Baceiredo y su falda midi al más puro estilo 'mermaidcore', con la que creó un 'total look' con top en el mismo tono y mismo estilo, hasta las influencers 50+ como Carmen Gimeno o Pilar de Arce.

Si tenemos que quedarnos con una influencer 50+ que más lleva esta prenda tan especial esa es, sin lugar a dudas, Pilar de Arce. Ella lo lleva con todo tipo de prendas y para distintas ocasiones, adaptándolas con otras prendas y accesorios. Por ejemplo, este invierno ha llevado maxi botas altas con faldas midi, Pilar de Arce se proclama como una de las influencers más elegantes y sofisticadas, convirtiéndose en toda una referente para muchas mujeres. Ella también las ha combinado en numerosas ocasiones con stilettos, blazers y camisas, siendo este un look muy acertado para ir a la oficina esta primavera. Sin embargo, si estás en la veintena o treintena, puedes combinar tu falda midi con unas Mary Jane, camiseta y blazer negra o, si quieres crear un look mucho más casual y sencillo para el día a día, hazte con una falda midi vaquera y conjúntalo con unas zapatillas blancas, un tank top y una bomber verde oscuro. Sin más que añadir, te enseñamos las faldas midi de Zara, Mango y Sfera que te acompañarán durante toda la primavera (y verano) este 2024.

Falda tubo botones dorados, de Zara (29,95 euros)

Falda tubo botones dorados Zara

Falda midi lunares frunces, de Zara (25,95 euros)

Faldas midi lunares frunces Zara

Falda midi jacquard, de Zara (79,95 euros)

Falda midi jacquard Zara

Falda midi estampada, de Sfera (19,99 euros)

Falda midi estampada Sfera

Falda vuelo efecto piel, de Sfera (25,99 euros)

Falda vuelo efecto piel Sfera

Falda satinada rayas, de Mango (39,99 euros)

Falda satinada rayas Mango

Falda plisada tie-dye, de Mango (39,99 euros)

Falda plisada Mango

Falda plisada estampada, de Mango (39,99 euros)

Falda plisada estampada Mango

Se trata de una pieza de fondo de armario que te salvará en más de una ocasión, y es que, en tiendas como Zara, Mango y Sfera podemos encontrarlas en un sinfín de tonalidades y estilos para lucir perfecta esta primavera.