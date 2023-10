De Yolanda Díaz a Lidia Bedman, los otros looks más comentados del desfile del 12 de octubre

El desfile del Día de la Hispanidad en Madrid siempre da para muchos análisis estilístico, lo sabemos. Y por eso todos estamos pendientes de los looks que eligen todos los asistentes, y este año no ha sido menos. De la Reina Letizia vestida con un diseño de Juan Vidal, a la Princesa Leonor con uniforme militar de gala a Isabel Díaz Ayuso vestida de novia con un diseño de Victoria, de Vicky Martín Berrocal. Pero aunque todas nuestras miradas han ido hacía ellas desde un principio, también hay otros looks para destacar en el día de hoy como los de Yolanda Díaz, Lidia Bedman, Cuca Gamarra, María Guardiola, Pilar Alegría o Ione Belarra con un pañuelo bordado por mujeres palestinas. Todos ellos estilismos de los más pensadas y con los que quieren dar un claro mensaje en este día de celebración en España.

Lidia Bedman, la mujer de Santiago Abascal, ha apostado un vestido verde, color del partido, en este desfile del 12 de octubre. Un vestido con escote bardot en color verde que ha llamado la atención por enseñar los hombros en un acto como este, aunque protocolariamente está permitido. Un diseño midi de lo más favorecedor, entallado, con escote bardot, manga francesa y botonadura dorada.

Desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid chema Moya EFE

Por su parte, Yolanda Díaz ha recuperado su vestido más español con estampado de lunares. Un diseño de Purificación García que ya lució el 12 de octubre de 2021. De gasa gris oscuro con lunares en una tonalidad más clara, mangas de farol, lazada a la cintura y una falda con mucho volumen.

Los looks del desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid. DANIEL GONZÁLEZ EFE

Margarita Robles ha optado por un color que también es muy representativo de España, con una clásica blazer de tweed roja con pantalón y blusa blanca.

Desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid DANIEL GONZÁLEZ EFE

Cuca Gamarra y María Guardiola han coincidido en apostar por el granate para sus vestidos de este desfile del 12 de octubre.

Desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid Daniel Gonzalez EFE

Desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid Daniel Gonzalez EFE

Un desfile de este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que se convierte de nuevo en la mejor inspiración para invitadas de otoño 2023 de lo más elegantes.