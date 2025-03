Yolanda Díaz saca el chubasquero y las botas de agua del armario para celebrar el 8M en Madrid

Si ayer la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nos dejaba un estilismo de invitada perfecta con vestido burdeos con motivo del acto de entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer, hoy ha sido la Vicepresidenta Segunda del Gobierno quien ha salido a las calles en este 8M lluvioso en la capital madrileña y así mostrar su apoyo a la manifestación celebrada por las calles de la ciudad.

Ni siquiera la lluvia intensa que ha protagonizado la jornada ha frenado a Yolanda Díaz, que se ha unido sin dudarlo a esta importante cita reivindicativa para las mujeres. Para la ocasión, la política ha optado por un look práctico y cómodo, pero sin renunciar al estilo: chubasquero en azul marino y botas de agua negras, demostrando que funcionalidad y tendencia pueden ir perfectamente de la mano. Precisamente, los chubasqueros y las botas de agua han ganado protagonismo en los últimos días en Madrid, convirtiéndose en los grandes aliados fashion para enfrentar los días lluviosos que nos acompañan y prometen seguir presentes. Y no es casualidad, ya que estas piezas han ido ganando espacio en los armarios de las que más saben de moda durante las últimas temporadas. Celebridades, influencers y editoras de moda han apostado por ellas en numerosas ocasiones, convirtiéndolas en piezas clave que combinan versatilidad y estilo urbano. Firmas de referencia como Prada, Isabel Marant y Stella McCartney las han incluido en sus últimas colecciones, consolidando la tendencia de enfrentar el mal tiempo con mucho estilo y personalidad. Además, la popularidad creciente de estas prendas no es solo por su practicidad ante las inclemencias del tiempo, sino también por la diversidad de diseños que se han ido desarrollando. Desde modelos transparentes hasta estampados vibrantes, estas prendas se han convertido en auténticos iconos fashion. Todo hay que decirlo, además del chubasquero, nuestros ojitos no han podido pasar desapercibido el jersey de punto de lo más abrigado y colorido que Yolanda Díaz llevaba debajo de su chubasquero azul, todo un acierto estilístico para una jornada fría y lluviosa como la de hoy.

Jersey bamboleo, de Dr Bloom (130 euros)

Jersey bamboleo Dr Bloom

Un jersey de punto multicolor de cuello alto estilo chimenea, una pieza cálida y estilosa que resalta por su diseño geométrico en tonos pastel como rosa, verde y rojo sobre un fondo beige.

El look de Yolanda Díaz en la manifestación del 8M. Gtres

Yolanda Díaz ha combinado este jersey 'made in Spain' con un chubasquero azul, unos vaqueros de corte recto arremangados, un detalle tan práctico como estiloso para los días de lluvia con unas botas negras. Un look sencillo y casual que ha complementado con su melena semirrecogida.