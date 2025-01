Yolanda Díaz deja claro que la corbata también se lleva en looks femeninos de oficina este 2025

No solo del look de Ayuso en el desayuno informativo con Almeida vivimos en esta mañana de lunes, también del de Yolanda Díaz en otro desayuno informativo organizado por Europa Press. En una mañana en la que Yolanda ha dejado claro que este invierno 2025 seguiremos llevando la corbata a la oficina en los looks más femeninos, y ella lo ha hecho con una camisa azul que lleva incorporada la corbata en el mismo tono y tejido, casi a modo de lazada de estilo 'preppy'.

Desde que en su día personalidades como Coco Chanel o Yves Saint Laurent pusieran en escena los pantalones o trajes femeninos y películas como Annie Hall incluyeran prendas que hasta entonces eran masculinas en el vestuario de Diane Keaton, ahora la corbata ha vuelto para formar parte de nuestro armario esta temporada. Después de varias temporadas reclamando su hueco en el armario femenino, firmas como Valentino, Alexander McQueen, Dior o David Koma la han convertido en protagonista de sus colecciones y ahora las encontramos en marcas 'low cost' como Zara o Mango. Y ahora ha sido Yolanda Díaz con esta camisa azul con corbata que nos parece perfecta para ir al trabajo este invierno 2025.

Yolanda Díaz protagoniza un Desayuno Informativo de Europa Press Eduardo Parra Europa Press

No hay elemento que defina mejor el armario masculino que una corbata. Sin embargo, no es la primera vez que este accesorio que ha sobrevivido a innumerables modas y generaciones se cuela en el vestuario femenino. Hace un par de temporadas volvió a nuestro armario, y Yolanda Díaz es de las que siguen llevando esta tendencia con máxima elegancia con pantalones palazzo blancos y un maxi cinturón marrón.