Las zapatillas New Balance con las que Victoria Federica triunfa (y gana) en las alturas de 'El Desafío'

Ya lo hemos convertido en costumbre, y es que no podemos evitar cada sábado analizar los looks que Victoria Federica nos deja programa tras programa de viernes noche en el Desafío de Antena 3, ya sea con un conjunto de chándal, con un estilismo de lo más rockero o pantalones de tiro bajo, ella siempre sirve tendencias. Y si no juzgalo tú misma con la última prueba en la que nuestra royal se ha tenido que enfrentar a uno de los desafíos más míticos del programa con permiso de la apnea, con un atuendo se podría decir más bien técnico y poco fashion. Pero como nos está enseñando semana tras semana, a Victoria de Marichalar no se le resiste nada, en la novena gala a la hija de la Infanta Elena le esperaba 'El Puente', la prueba de memoria y resistencia más icónica del programa, un desafío que volvió a superar con creces al conseguir memorizar el recorrido y superar sin errores en tan solo 40 segundos, no solo esto, sino que también se llevó el premio de superar a su compañero Manuel Díaz 'El Cordobés', quien quedó eliminado tras fallar en la primera casilla y recibir una de las puntuaciones más bajas de la gala.

Nos hemos vuelto verdaderas aficionadas a 'El Desafío', pero seamos sinceras, gran parte de la culpa la tiene Victoria Federica y los looks con los que nos sorprende cada semana. Y aunque esta última prueba no permitía muchas licencias estilísticas, llevaba un sencillo chándal rojo, Victoria Federica siempre sabe cómo darle ese aire trendy que tanto la define. ¿La clave en esta ocasión? Sus zapatillas.

Zapatillas 530, de New Balance (130 euros)

Zapatillas 530 New Balance

Si anteriormente la hemos visto apostando por clásicos como las Adidas Samba o las Adidas Gazelle, esta vez han sido las New Balance 530 en negro las encargadas de poner ese toque fashion a su estilismo deportivo. Este modelo, de inspiración retro, pero con detalles técnicos, es una auténtica joya para las amantes de la moda urbana. Con su suela cómoda, estructura ligera y la combinación de negro, gris y blanco, estas zapatillas deportivas se han convertido en un must-have para cualquier fashionista que se precie, si no que se lo pregunten a Victoria de Marichalar.

Victoria Federica con zapatillas New Balance. @vicmabor

Después de esto, solo nos queda decir que estamos deseando que llegue el próximo viernes para descubrir con qué nuevo modelito nos sorprenderá la sobrina de la Reina Letizia en el próximo programa de 'El Desafío'.