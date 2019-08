El pintalabios que resiste perfecto besos y cenas

No soy fan de los pintalabios de larga duración, mejor dicho, los miro con lupa. Tienen que cumplir muchos requisitos para que realmente me gusten y me sean cómodos de llevar.

Lo que miro ante todo es que no resequen y no se vayan de manera 'indigna', es decir, a parches, y que se te queden los labios llenos de pegotes de pintura secos. Nein, por ahí no paso.

He probado varios que sí me han gustado, pero no llenan los dedos de una mano, aunque este fin de semana he descubierto ese que se va directo al número uno de mis favoritos.