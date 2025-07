Rimas y construcciones: LEGO se une al hip hop para tumbar estereotipos de género

LEGO ha lanzado una campaña que combina hip hop y creatividad para desafiar los estereotipos de género en el mundo de la construcción. Bajo el título She Built That, la marca danesa reinterpreta el clásico de RUN DMC “It’s Like That” en una versión moderna que celebra el poder creativo de las niñas. Esta iniciativa busca que el término “constructora” deje de estar asociado exclusivamente a lo masculino y se convierta en sinónimo de empoderamiento femenino.

La marca lleva tiempo apostando por romper estereotipos de género y con esta iniciativo lo dejan aun más claro. Sus famosos ladrillos no son cosas de chicos. Todos, niños y niñas, y hasta adultos, podemos disfrutar de la creatividad constructora.

Datos que construyen una nueva narrativa

La campaña se basa en una encuesta global realizada por LEGO a más de 32.000 padres e hijos en 21 países. Los resultados revelan que el 39% de los niños asocia la palabra “constructor” con “un hombre en una obra”, mientras que el 80% de los adultos cree que la sociedad aún considera que los niños son mejores constructores que las niñas. Además, el 70% de las niñas afirma que le cuesta verse como buena en la construcción. Estos datos evidencian una brecha de confianza que LEGO quiere cerrar.

Grafico encuesta LEGO LEGO

Hip hop como herramienta de cambio

Para amplificar el mensaje, LEGO se ha aliado con la Global Girls Crew, un colectivo de jóvenes artistas de la Generación Z y Alpha. Entre ellas destacan DJ Livia, Nandi Bushell, Pink Oculus y Cacien, quienes aportan sus talentos musicales a esta reinterpretación del himno urbano. Joseph “Rev Run” Simmons y Darryl “DMC” McDaniels, miembros originales de RUN DMC, también participan en el videoclip como minifiguras LEGO, respaldando la causa con entusiasmo.

Creatividad sin etiquetas

La campaña no solo busca inspirar a las niñas, sino también cambiar la percepción social sobre quién puede construir. El mensaje es claro: **todos** pueden ser constructores, sin importar su género.

Ser constructora va más allá de cascos y martillos. Se trata de aprovechar el potencial creativo que hay en cada joven para construir sueños, forjar conexiones y moldear el futuro”.

Al dejar de asociar profesiones con un género concreto no ponemos límites a distintos talentos. La creatividad que siempre ha impulsado los productos de LEGO va dirigida a todos, seas como seas, puedes construir y crear.

Un futuro que se construye con ritmo

“She Built That” no es solo una canción, es una declaración de principios. Con beats potentes y letras que reivindican la capacidad de las niñas para crear, LEGO transforma el juego en una plataforma de activismo. La campaña invita a las nuevas generaciones a imaginar, construir y liderar sin barreras. Porque como dice el nuevo himno: ·She Built That. / Ella construyo eso”. Sigamos construyendo por una igualdad de género real.