La Fundación Woman Forward advierte de un retroceso en materia de igualdad

La Fundación Woman Forward ha presentado la tercera edición de su Ranking de Empresas por la Igualdad, una iniciativa que pretende ser un decidido impulso al liderazgo femenino. Este año la presidenta de la fundación, Mirian Izquierdo, ha advertido de un fenómeno que se está produciendo en la mayoría de las organizaciones, y es el abandono masivo de mujeres en puestos de responsabilidad. Según datos recogidos por la fundación a partir de fuentes como la CNMV, REGCON, o consultoras internacionales como McKinsey, Gallup o Grant Thornton y de sus propias investigaciones, el contexto español refleja una preocupante involución, ya que 31 % de las empresas obligadas aún no ha registrado su Plan de Igualdad; diez empresas cotizadas no cuentan con ninguna mujer en sus comités de dirección; la proporción de mujeres CEO ha caído del 28,4 % en 2022 al 19,7 % en 2023, con apenas una recuperación del 1,4 % en 2024. A ello se une que solo el 22,6 % de los cargos en los comités de dirección del Ibex 35 están ocupados por mujeres. "La gran ruptura no es una metáfora, es una fuga de talento sin precedentes. El informe Gallup 2025 sobre el compromiso laboral y la energía indica que el 57% de las mujeres, a nivel mundial presentan bajos niveles de energía laboral, el peor dato en una década. Y se explica por una causa clara: las organizaciones no están cambiando lo suficiente ni lo suficientemente rápido", expuso Izquierdo.

Una investigación de la fundación revela que dos de cada tres directivos perciben a las mujeres como menos válidas en puestos de decisión. Esta percepción sesgada se traduce en barreras estructurales, falta de reconocimiento, microagresiones y estrés crónico, lo que alimenta un modelo de compromiso femenino desequilibrado. "Cuando las mujeres no perciben que puedan generar cambios reales, abandonan. Pero si perciben impacto, compromiso y apoyo real, la permanencia y el liderazgo se disparan. La clave no está solo en sumar políticas afirmativas, sino en eliminar las barreras estructurales que impiden el avance real", añadió Izquierdo.

En el evento se entregaron los premios a las empresas (casi medio centenar) que han destacado en esta edición del ranking , el cual está abierto a empresas de todos los tamaños y sectores. El acto fue inaugurado por Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España, quien subrayó que la falta de diversidad es un "verdadero despilfarro de talento".

Carme Artigas, copresidenta del Órgano Consultivo de la ONU sobre IA, profundizó en la metodología del ranking, proporcionando transparencia y rigurosidad al proceso de evaluación.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujeres, María Grijalbo, fue la encargada de clausurar la entrega de premios del III Ranking de empresas por la igualdad. "Hoy más que nunca, la igualdad entre mujeres y hombres requiere un posicionamiento firme y permanente. Lo comprobamos cada día: incluso se pone en duda la visibilización de los abusos y la violencia que sufrimos las mujeres. Por eso, la celebración de hoy tiene un significado especial. Estoy convencida de que, con vuestro impulso, seguiremos avanzando hacia una sociedad donde las mujeres - que somos la mitad de la población- ocupemos también la mitad del poder económico, político y social. Sin complejos. Sin síndromes de impostora", concluyó la secretaria de Estado.