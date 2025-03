Todas las tendencias de moda (y belleza) que nos han dejado los Oscar y que llevarán las invitadas en 2025

Con la resaca de los Oscar 2025 todavía latiente nosotras nos hemos aventurado a analizar las mejores tendencias en cuanto a moda y belleza con las que sabemos triunfarás en todos tus eventos de este año. Y es que como los premios de la Academia nos tienen acostumbradas, la 97.ª edición ha dado para mucho, desde Ana de Armas en la 'red carpet' con vestidazo escote halter hasta Rosalía en la 'afterparty' con un estilismo efecto mojado que solo ella podía elevar a la categoría de lookazo.

Ya sabemos que los Oscar son un homenaje al séptimo arte, pero como apasionadas por la moda y la belleza desde aquí queremos también homenajear a esos vestidos que tanto trabajo han supuesto para sus creadores, algunos vintage con ligeras alteraciones y otros 'custom-made' para la ocasión, sin olvidarnos de otras de las estrellas de la noche behind the scenes, los maquilladores y peluqueros de las celebrities, aquellos que consiguen que cualquier vestido sea considerado como una auténtica obra de arte, y es que seamos sinceras, con tantos focos pendientes durante la gala y la after-party, ¿quién no quiere ser la más guapa del lugar? Probablemente, hayas visto ya un montón de imágenes y vídeos de la gran noche del cine y probablemente también ahora mismo te estés preguntado ¿cómo puedo llevar yo esas tendencias en mis eventos de este 2025?, pues tranquila, hemos recopilado esas tendencias para que brilles tanto como lo han hecho tus celebrities favoritas en los Oscar, moda y belleza, lo tenemos todo aquí, y es que no hay mejor inspiración para convertirse en la invitada perfecta de cualquier BBC (bodas, bautizos y comuniones) o eventos varios que fijarnos en lo que hacen las famosas en las alfombras rojas, así que sin más dilación, aquí tienes las mejores tendencias de los Oscar 2025.

Las tendencias beauty que llevarás en los eventos de 2025

Empecemos con todo lo relacionado con la belleza, desde peinados, a maquillaje y pasando por la manicura, esto es lo que hemos visto sin parar tanto en la 'red carpet' como la 'afterparty' de los Oscar. Toma nota.

Wet hair

Lilly Singh con peinado wet look. Gtres

Sí, amigas, el efecto mojado no se va a ninguna parte tampoco en este 2025, este peinado con tintes desenfadados será el encargado de aportar la nota casual a vestidazos de ensueño, sobre todo en su versión más ondulada y con la raya a un lado, a simple vista un peinado poco elaborado, pero que no deja nada al azar. Será uno de los grandes triunfadores de cara a la temporada primavera-verano 2025 al igual que lo fue en el 2024.

Manicura japonesa

Manicura japonesa. Gtres

Al contrario que en otras ediciones donde la manicura roja o francesa se llevaba la palma, esta edición la gran ganadora ha sido una oda al minimalismo y al ballet core del que más adelante hablaremos, sabíamos que se iba a convertir en una de las grandes tendencias en uñas del año y los Oscar nos lo han confirmado. Además de ser un diseño versátil y que favorece a todo el mundo, el rosita natural que premia en este tipo de manicuras se ve ensalzado por un diseño corto y pulido.

Makeup-no-makeup look

Demi Moore maquillaje natural. Gtres

La tendencia de llevar un look de maquillaje en el que prácticamente no se note que te has maquillado se vuelve a llevar a la palma, algo que ya vimos en premios anteriores como los SAG o los Globos de Oro. La clave de este acabado es conseguir una piel luminosa en el que el skincare se convierte en el mejor maquillaje, en este caso lo vimos acompañado de sutiles ahumados en tonos marrones y labios glossy.

Cómo vestirte para ser la invitada perfecta en 2025

Y que decir de las tendencias en vestidos que hemos visto sobre la red carpet y afterparty, pues que como siempre ha habido dos equipos, las más recatadas y las que prefieren arriesgar, seas del equipo que seas hay una opción para ti.

Ballet core

En continuación con la tendencia de la manicura japonesa, el ballet core ha sido sin duda alguna una de las tendencias que más se ha visto en el Dolby Theatre y afterparties. Piensa en vestidos con estructura, tejidos de organza, gasa o tul y colores muy femeninos como el rosa empolvado, el crudo o marfil. Nuestros favoritos, los de Ariana Grande o Monica Barbaro.

Monica Barbaro con vestido 'ballet core'. Gtres

Transparencias + encaje

Las expertas en estilo siguen apostando por no dejar nada a la imaginación, si eres de esas a las que les gusta arriesgar esta tendencia lleva tu nombre. Unas transparencias con un aire muy refinado e incluso etéreo se podría decir, donde incluso la ropa interior toma parte como en el caso de Lily Rose Depp, y para las más bohemias, el vestido de Olivia Wilde en la afterparty bien merece un wow en mayúsculas.

Olivia Wilde con transparencias. Gtres

Vestidos de pedrería

Y para terminar, ¿hay algo que brille más que un vestido de pedrería?, pocas cosas. Este tipo de vestidos nunca fallan encima de las alfombras y tampoco fallarán si tu objetivo es brillar como toda una diva en tus próximos eventos, puedes optar por el maximalismo de los cristales incrustados como Zana Roberts Rassi o paneles efecto espejo, o escoger algo más sutil de acabado brillante como el de Miley Cyrus.

Miley Cirus con detalles brillantes. Gtres

Te aconsejamos que te guardes esta guía de tendencias para que en los próximos meses la invitada perfecta seas tú.