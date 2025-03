El escote halter (de brillos y encaje) de Ana de Armas en los Oscar 2025 es el que más favorece a todas las mujeres

Ana de Armas también se une a Penélope Cruz y Selena Gomez para convertirse en una de las presentadoras de los Premios Oscar 2025. Uno de los momentos más cautivadores del evento cinematográfico celebrado en el teatro Dolby de Los Ángeles es la red carpet. Mientras que las nominadas e invitadas presumen de sus mejores galas con las que convertirse en las mejores vestidas de la 97ª edición de los Premios Oscar, nosotras aprovechamos para analizar, así como comentar, cada una de las propuestas estilísticas que llevan preparando desde hace meses. Y Ana de Armas no iba a ser menos, puesto que ha derrochado estilo con un lookazo que se convertirá en histórico e icónico de todos los tiempos.

La actriz cubana ha vuelto a pisar la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 tras proclamarse en una de las invitadas mejor vestidas de la edición de 2023. Y es que Ana de Armas estuvo nominada en la categoría Mejor Actriz Principal por su interpretación de Marilyn Monroe en el largometraje Blonde (dirigido por el cineasta Andrew Dominik), sin llegar a alcanzar finalmente el galardón. No obstante, sí que consiguió acaparar todas las miradas de todos nosotros a causa de su estilismo firmado por Louis Vuitton. Se trató de un vestido con inspiración al mítico que llevó la mismísima artista en los años 60 para cantar Happy birthday, Mr. President. Hablamos de un diseño de silueta ajustada en plateado que llamó la atención por un sinfín de pedrería, cuello redondo pronunciado y una larga cola de volantes que nos recuerda al toque español. Para no quitar el protagonismo al estilismo, se decantó por joyería sutil, así como por un look de maquillaje natural y presumiendo de melena suelta extra larga. No cabe duda de que fue una de las vestimentas que ha llegado a completar los looks históricos de los Premios Goya.

Ana de Armas. Gtres

El look de Ana de Armas en los Oscar 2025 al detalle

Ana de Armas ha cautivado toda nuestra atención, así como los focos de todas las cámaras en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 con un vestido negro con escote y cuello halter de brillos y encaje.

Ana de Armas. Gtres

Estamos a pocas horas de finalizar la alfombra roja de los Premios Goya 2025. Momento del acontecimiento que dará paso a la conducción de la gala de la mano de Penélope Cruz, Selena Gómez y Ana de Armas.