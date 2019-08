Las 5 prendas de Zara que comprar antes de que se acaben las rebajas

Aunque no queramos verlo, el verano está justo en su mitad, pero aún quedan varias semanas para disfrutar del calor, los planes improvisados y la playa. No todo acaba ya y seguro que te has reservado algo para agosto o septiembre, este mes que cada vez esta más de moda para las escapadas estivales.

Seguro que piensas que hay poca cosa que rescatar de lo que queda de rebajas, pero lo cierto es que hay alguna que otra pieza de Zara que merece la pena comprar ya antes de que se agote del todo, estos son cinco favoritos que merecen la pena.

El vestido de lentejuelas, de 39,95 € a 15,95 €.