Adelante Andalucía insiste en concurrir a las elecciones al margen de Podemos

Las tensiones entre las distintas facciones de Podemos siguen su curso. En Andalucía, los Anticapitalistas, liderados por Teresa Rodríguez y «Kichi», continúan con su estrategia de ganar independencia respecto a la marca nacional. La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía, Ángela Aguilera, defendió que la marca Adelante Andalucía – que aglutina en esta comunidad a Podemos, IULV-CA y otras organizaciones de corte andalucista–, es la «fórmula idónea» para las próximas elecciones generales de noviembre. «Es el momento para que nos presentemos como Adelante Andalucía», insistió Aguilera, considerando esta fórmula como «uy positiva desde el punto electoral». «Es muy importante para plantear una alternativa en Madrid que dé presencia a Andalucía», señaló.

La formación andaluza defiende que «Andalucía necesita un grupo potente de andaluces representados en Madrid para defender sus intereses». «Por los resultados y para hacer política con mayúsculas, la mejor fórmula es que Adelante esté en el Congreso» porque «reclamamos el derecho del pueblo andaluz a tener protagonismo en Madrid». Aguilera matizó que se trata de «su opinión personal» pero «no es única, hay más gente que la comparte». No obstante, en la misma línea se han pronunciado ya la líder andaluza de la formación, Teresa Rodríguez, o el el secretario de Comunicación, Pablo Pérez Ganfornina. En la línea actual de matizar el desencuentro con Madrid –evidenciado sobre todo en las críticas del alcalde de Cádiz, José María González «Kichi» a la polémica del chalet de Pablo Iglesias, llegando incluso a la paradoja de que el líder de la formación no acudiera a Cádiz para los mítines municipales–, Aguilera habló de una fórmula «desde el diálogo y la negociación» tanto con su propio partido en Madrid como con sus socios de confluencia. La dirigente de Podemos explicó que en Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, miembros también de Adelante, comparten estos planteamientos, y sobre IU señaló que «es una propuesta que se debe hablar y negociar, no quiero para buscar confrontación, sino que debería abordarse planteando un espacio diálogo en Madrid». Posteriormente, IU Andalucía defendió que «no es el momento» de debatir sobre una papeleta diferente. El planteamiento del sector de Teresa Rodríguez, de hecho, se plasmaría en que haya dos papeletas diferentes de Unidas Podemos y de Adelante para el 10N. Otro de los puntos de desencuentro se ha evidenciado a la hora de negociar el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Desde Adelante se defendió que no se entrara en un Ejecutivo con los socialistas, apelando, incluso, a experiencias previas de IU.

Desde Somos Podemos Andalucía, también contrarios al posicionamiento de los Anticapitalistas y que ya criticaron que Teresa Rodríguez persigue «liquidar Podemos», se oponen «a los planes de desconexión» y pide a la ejecutiva de Podemos Andalucía que esté «a la altura del momento» y «se arremangue» junto a los candidatos del partido.

Los firmantes del manifiesto «Sí, Podemos-Andalucía en Movimiento», críticos con Rodríguez, reclamaron, por su parte, que se descarte concurrir como Adelante y que la Conferencia Política de octubre se posponga hasta después de la cita electoral.