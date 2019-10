Alejandro Hernández: «Al PP le falta el valor político necesario para que pueda ser el Gobierno del cambio»

¿Cómo ven las cuentas?

Intentaremos que las peticiones que hemos trasladado se vean reflejadas, con documentos complementarios o que queden acordadas las enmiendas. Si no llegamos a un acuerdo, si no nos queda más remedio, presentaremos una enmienda a la totalidad.

¿Aún no hay nada cerrado?

Todavía no.

¿Está más tranquilo con «el doble alma de la Junta»?

Percibimos un cierto cambio. Ahora van más al unísono.

¿No se refería a la relación de PP y Cs con Vox?

Cuando firmamos el anterior Presupuesto el comportamiento de Cs al final fue perfectamente leal. No hubo ninguna reserva ni quisieron guardar las distancias, aunque pudiera haber dado esa impresión. Hemos visto en los últimos meses las tensiones a nivel nacional que ha sufrido, ahora entendemos por qué en determinados momentos Cs quería que no fuera tan expresa o patente la colaboración en la Junta con nuestro partido, pero eso también se ha calmado.

Señalaba también las dudas sobre cómo han afectado al PP tantos años en la oposición y el riesgo de que gobierne como el PSOE.

Casi todas nuestras propuestas van en la línea de racionalizar el gasto, el ahorro, la bajada de impuestos, el fomento de las actividades empresariales y del trabajo autónomo. En esa línea tendrán toda nuestra colaboración. Cuando entramos en otro tipo de materias, a veces las diferencias son más patentes.

¿Por ejemplo?

En el último Pleno anunciamos que haríamos mucho hincapié en la sequía y en medidas no cortoplacistas. Vemos cómo el Gobierno recoge el guante pero lo enmascara con el mensaje ecologista, verde, no verde Vox sino verde Adena. Eso es lo que nos preocupa. Detectamos cómo por parte del PP es necesario un empujón para que puedan acometer determinadas políticas porque en el fondo les falta el valor político necesario para que éste pueda ser un Gobierno del cambio. Se puede demostrar con los diarios de sesiones, los cambios más significativos han sido por el impulso de Vox.

¿Otra reticencia es la administración paralela por el coste político y de empleo que supone?

Vamos a ser razonables en esa materia y no vamos a pedir cosas que no se puedan conceder. Todo lo que se haga tiene que hacerse desde la más estricta legalidad y con el respeto a todos los derechos adquiridos por los trabajadores. Pero debe prevalecer el interés general. Sabemos ya, y se va a corroborar con las auditorías, que tiene todos los visos de ser un enorme lastre para el desarrollo de Andalucía porque se están realizando funciones con bastante ineficiencia y que podían ser llevadas a cabo por los funcionarios de las consejerías. Estas auditorías, que al principio decían que tenían que hacerlas la Cámara de Cuentas y la Intervención, se van a llevar a cabo porque ha sido una petición expresa de Vox.

Canal Sur es uno de los entes que van a pedir que se audite. ¿Van a exigir que dejen de llamarles ultraderecha como condición para las cuentas?

Eso trasciende de lo que debe ser materia presupuestaria. Aún no compartiéndolo pero si hablara de Vox como extrema derecha y de Podemos/Adelante como extrema izquierda, tendría sentido. Pero no lo hacen. Vemos un ánimo peyorativo y nos preocupa. Ahora bien, ultraderecha nos llaman hasta medios conservadores. Canal Sur es un medio público al que podemos exigir cierta objetividad. Nos preocupa que se cuestione nuestra legitimidad democrática.

Coinciden con Podemos en la negativa a que no se suba el sueldo de los diputados.

Hasta donde sabemos, el único partido que ha pedido la congelación es Vox. De hecho es una exigencia que llevamos para los Presupuestos.

¿Más líneas rojas?

Desarrollos del acuerdo previo.

Abascal señaló que está a favor de la adopción a homosexuales si no hay nadie más. ¿Qué opina Vox Andalucía?

Como nuestro presidente nacional, evidentemente.

¿No defienden la igualdad de todos los ciudadanos?

En la adopción debe ser objeto de especial cuidado el interés del menor. En la familia natural, compuesta por un hombre y una mujer, entendemos que es donde mejor se puede desarrollar y crecer el individuo. No estamos haciendo exclusión de otro tipo de uniones. Pensamos que se debe priorizar el interés del menor y mientras existan familias naturales que quieran adoptar, esos menores deben ser acogidos por esas familias. Por supuesto, si tenemos menores totalmente desatendidos en sus países o sin los cuidados básicos mínimos, estarán mejor con cualquier persona que en medio de una guerra o de un conflicto.

Por oposición, si hay un tipo de familia natural entienden que hay otras antinaturales.

Hay otros tipos de uniones que nosotros entendemos que no son familias naturales. No entramos en esa disquisición. No negamos por regla general a los homosexuales cualquier derecho que pueda tener otra persona.

En Vox también habrá homosexuales.

Imagino que sí.

Estadísticamente.

Conozco un par de casos.

¿Y están de acuerdo?

Hay muchos homosexuales que no están de acuerdo con muchas de las cosas que defienden los ‘lobbies’ LGTBI. No negamos ningún derecho a los homosexuales ni el de poder adoptar, pero en las mismas circunstancias entendemos que los niños están mejor en el seno de una familia natural que en el de una unión homosexual.

Pero eso no es legal.

Estableceríamos un escalado y estaría preferentemente la familia natural y también otros tipos de familias. Inclusive las monoparentales. Es preferible que estén en una familia natural que en una monoparental.

Más temas

¿El discurso de Vox es xenófobo?

«No estamos en contra de la inmigración, lo único que pedimos siempre es que sea posible, legal e integrable».

¿No creen las cifras de la Junta sobre los Mena y los delitos?

«Sólo hay que preguntar a los vecinos».

¿Niegan la violencia de género?

«No pensamos que la violencia tenga género. Claro que se producen asesinatos de mujeres. Con un Gobierno presidido por Abascal estos casos van a disminuir porque habrá más medios». «Desde la ideología de género, no estamos haciendo nada».

¿Qué opina de Blas Infante?

«Decía cosas que no eran muy defendibles». «No es una figura señera de nuestra historia».

¿Qué le parecen las exhumaciones de Franco y Queipo de Llano?

«Obedece más a un interés de partido que a una inquietud de los españoles».