El Consejo Audiovisual constata que hubo morbo televisivo en el juicio del niño Gabriel

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha constatado que en el juicio por asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería algunas televisiones describieron “minuciosamente y de manera morbosa los detalles más duros de las autopsias y otros informes médicos”, pese a la petición de los padres y a la firma de un pacto ético de organizaciones periodísticas.

El CAA ha percibido, no obstante, cierta contención por parte de las televisiones en general al informar del juicio del caso Gabriel, al menos en algunos de los aspectos solicitados por los padres, como son los referidos al uso de la imagen del pequeño y de ellos mismos.

En un comunicado ha recordado que el Consejo emitió un informe anterior elaborado a partir del gran despliegue mediático en torno a este suceso, acaecido entre febrero y marzo de 2018, en el que algunas televisiones vulneraron los códigos deontológicos exigibles a la información en los que están implicados menores de edad.

Este análisis puso de manifiesto prácticas muy graves por parte de algunos medios de comunicación, como la explotación del sensacionalismo y el morbo, la difusión de noticias falsas y juicios paralelos, la vulneración de derechos fundamentales y, en síntesis, el montaje de un circo mediático que fue cuestionado por la organizaciones profesionales, fuerzas policiales y los propios medios de comunicación, entre otros.

Para la realización del presente informe se han analizado los contenidos emitidos en La 1 de TVE, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro, Canal Sur TV e Interalmería en dos días de la celebración del juicio, en concreto el 10 y 11 de septiembre, cuando tuvo lugar la exposición de los hechos delictivos por parte de la fiscalía, la acusación y la defensa y se produjo la declaración de la acusada Ana Julia Quezada y de los padres del niño junto a otros testimonios.

Se examinaron así 34 horas y 23 minutos de quince programas (magacines de actualidad o espacios de características similares), de las cuales se destinaron 10 horas y 53 minutos al juicio, lo que representa el 31,7 % de su tiempo.

El informe realiza igualmente una valoración del pacto ético suscrito por distintas entidades, entre ellas el CAA, sobre lo que se ha comprobado que apenas se emite la imagen del menor y, cuando se hace, se opta por pixelarla.

En cuanto a los padres, algunos medios difundieron imágenes de su llegada a los juzgados el día de su declaración a puerta cerrada, aunque no se aprecia “hostigamiento mediático hacia ellos” y el hecho de que sus testimonios no fueran públicos también “contribuyó a mantener su privacidad, al no disponer los medios de este material particularmente sensible”.

Tampoco se han encontrado en las muestras seleccionadas reconstrucciones del crimen por parte de los magacines analizados, ni abusos de recursos visuales y sonoros (zoom, efectos sonoros dramáticos, etcétera), elementos que sí se usaron en la cobertura informativa del caso los días de la búsqueda del niño.