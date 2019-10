El ex director de IDEA dice que Invercaria no dio ayudas «de forma arbitraria»

El ex director general de la agencia pública IDEA y ex consejero de Invercaria Jacinto Cañete aseguró ayer que el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo no dio ayudas «de forma arbitraria» y que la entidad estaba sujeta a «muchos controles», aunque «cualquier sistema se habría quedado corto». En esta pieza separada del caso Invercaria, sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para su ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, mientras que para Gracia Rodríguez, ex administradora de Tatis, pide dos años y seis meses.

En su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Cañete recordó que fue consejero de Invercaria entre mayo del 2005 y diciembre del 2009 y que ocupó ese cargo antes de llegar a la dirección general de IDEA. También defendió que Invercaria era «soberana en su toma de decisiones» al ser «una herramienta de la Consejería, no de IDEA», a pesar de que la agencia era la accionista única de la sociedad.

«Los consejeros en Invercaria teníamos una misión estratégica y no entrábamos en cuestiones de procedimientos internos. El presidente informaba de los proyectos, siempre acompañado de algún técnico», explicó.

En cuanto a la actuación de Pérez-Sauquillo, Cañete respondió que «tenía una reputación en el mundo empresarial madrileño» y que él está «convencido» de que «no dio ayudas de forma arbitraria».

Aceitunas Tatis obtuvo un aval de IDEA por importe de 80.000 euros antes de solicitar a Invercaria el crédito investigado, de 100.000 euros, pero Cañete afirmó que no recuerda ese préstamo, ya que al ser inferior a 450.000 euros podía ser aprobado directa y personalmente por Pérez-Sauquillo.

En todo caso, el ex consejero resaltó que «controles había muchos» en Invercaria, entre ellos la auditoría interna de la propia sociedad o la que realizaba IDEA, aunque al mismo tiempo recalcó que el personal «era muy pequeño» y acabó «sobrepasado» por las «800 iniciativas» que le llegaron en aquellos años, por lo que «cualquier sistema de control se habría quedado corto».

Preguntado de forma específica por el aval de IDEA, el ex director general no pudo explicar por qué en los expedientes que recibió el juzgado de Instrucción aparece la carta en la que confirmaba la operación a la empresaria de Aceitunas Tatis, pero no concretamente la resolución de la concesión del aval.

Respecto a los procedimientos internos de la sociedad para desarrollar sus inversiones, Cañete ratificó igualmente que el Plan Director 2005-2008 de la empresa «se aprobó como un plan de estrategia, no como un manual de procedimientos».