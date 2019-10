El PP-A critica que Montero pida un plan de ajuste por el déficit de 2018 del que «es culpable»

La secretaria general del PP-A, Loles López, reprochó que «la misma persona que arruinó Andalucía», en referencia a la ministra de Hacienda en funciones y ex consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ahora «quiera un plan de ajuste» por el déficit excesivo de 2018. «Manda narices», afeó López al ser preguntada en rueda de prensa sobre este asunto, ya que, a su juicio, «el déficit de tenemos de 2018 tiene un culpable y se llama Montero, que hoy es ministra de Hacienda y entonces era consejera de Hacienda». Así, criticó que «la persona que nos deja un socavón ahora quiera un plan de ajuste», que a su vez «es la misma que se quiere quedar con 1.350 millones de euros», un dinero que reclama la Junta por las entregas a cuenta y el IVA. «Hay que tener la cara dura», advirtió. Sobre la queja de la ex presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de que el actual presidente no la hubiera llamado en los nueve meses de gobierno del PP y Cs, López criticó que Díaz «ladre y muerda» porque Moreno «le tiende la mano y ella la muerde». «Está en la hemeroteca y lo podemos ver todos los andaluces. Moreno le tiende la mano a Susana Díaz, pero pasa una cosa: que ella la muerde», concluyó.