El PP-A teme que la salida de Mario Jiménez sea un «cambio» hacia «el bloqueo»

Agosto comienza en Sevilla marcado por los mensajes y acusaciones políticas. Por un lado, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, quiso ayer en rueda de prensa «agradecer y reconocer el talante» de Mario Jiménez en el tiempo en el que ambos coincidieron como portavoces parlamentarios «a la hora de abordar un debate muy importante como el de la renovación de los órganos de extracción parlamentaria». Según lamentó Nieto, el cambio de Jiménez ha supuesto «eliminar de un plumazo a quien ha liderado el único gesto de diálogo que ha tenido el PSOE en mucho tiempo». A lo que mantuvo que se va a producir una «escalada de cambios» y adelantó que «habrá consecuencias» a distinto nivel de la estructura regional del PSOE de Susana Díaz. Nieto dijo temer que «ha sido un cambio al bloqueo, a huir del diálogo y a volver al enfoque que tuvo el PSOE durante mucho tiempo». Por lo que, a pesar de no ser «amigo de las apuestas», lanzó un envite a los periodistas: «Me apuesto un café y media (tostada) a que vamos a llegar a pocos acuerdos con el nuevo PSOE andaluz en lo que queda de legislatura». Asimismo, exigió «responsabilidad» al Gobierno en funciones de Sánchez en relación con la ejecución de las entregas a cuenta de cara a la elaboración de la envolvente para los Presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio 2020.

Otra de las protagonistas de la jornada fue la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien habló, en una entrevista sobre sus referentes femeninos, de Susana Díaz como símbolo feminista por ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Junta . «No conozco a Díaz en profundidad, pero hay que valorárselo, ha estado en primera línea y no es fácil porque estamos rodeados de micromachismos», comentó la consejera. Pero también consideró que «si te dejas llevar por la ambición, si no haces autocrítica, si tus conquistas y tu ego son más importantes que lo que te rodea entonces has perdido el rumbo y, a ese límite, ha llegado Díaz». Al hilo de estas declaraciones, el PSOE andaluz, de la mano de la portavoz de Igualdad, Soledad Pérez, aseguró que «no merece ser consejera de Igualdad una mujer que no respeta a una mujer que ha sido presidenta de la Junta y que ha roto techos de cristal para otras muchas andaluzas».