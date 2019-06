El PP denuncia que el PSOE modificaba el Presupuesto sin los informes legales

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP andaluz, Pablo Venzal, ha denunciado que el anterior Ejecutivo del PSOE-A hizo «524 modificaciones presupuestarias» en las cuentas andaluzas de 2017, la última liquidación fiscalizada por la Cámara de Cuentas, de las que «más de la mitad no llevaban los informes legales preceptivos que exigían esas modificaciones».

Venzal criticó que el anterior Gobierno socialista «pintaba unos presupuestos que luego se parecían muy poco a la realidad de su ejecución porque el mayor gasto acababa en personal y gastos corrientes». Una critica que viene reiterando el «Gobierno del cambio» de PP y Ciudadanos que defiende que sus cuentas para 2019 son «reales y creíbles» mientras que el PSOE no ejecutaba lo que presupuestaba e «inflaba» muchas partidas para luego poder desviar dinero de éstas, vía modificaciones presupuestarias, fundalmentalmente al capítulo 1 de personal, es decir, a pagar nóminas de los más 250.000 funcionarios y personal laboral de la Junta y los más de 25.000 trabajadores contratados en los entes instrumentales La llamada «administración paralela» que tanto el Gobierno como su socio de Vox tienen en el punto de mira. En el último presupuesto elaborado por el Ejecutivo socialista, el de 2018, las modificaciones presupuestarias superaron las 800.

La liquidación de ese Presupuesto, que de hecho sigue prorrogado hasta la aprobación definitiva del de 2019, prevista para el 18 de julio, aún no está fiscalizada. El último ejercicio analizado por la Cámara de Cuentas es el de 2017, en el que las modificaciones presupuestarias fueron 524 y, seún el órgano fiscalizador, «en numerosas ocasiones, no se realiza una adecuada valoración del eventual impacto que las modificaciones presupuestarias pueden tener en los objetivos de gasto programados».

«En un elevado número de expedientes de modificaciones presupuestarias, en los que se afirma que la modificación no tiene incidencia en los objetivos e indicadores, no se deja constancia suficiente en el expediente de las razones que permitan valorar tal afirmación», añade el informe consultado por este periódico.

La Cámara de Cuentas analiza una muestra de 112 de los 524 expedientes de modificaciones presupuestarias y concluye que «con carácter general, se ha cumplido con la normativa aplicable en la tramitación de las modificaciones de crédito y su contabilización ha sido adecuada».

No obstante, alerta de una «deficiente definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con los recursos asignados». Sobre todo en aquellas modificaciones relativas a transferencias de créditos, donde «en 27 de los 54 expedientes analizados (un 50%), se afirma que los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio con la finalidad para la que fueron autorizados inicialmente, sin que se justifique en el expediente las razones por las que no se alteran los objetivos e indicadores».

Las 524 modificaciones realizadas en 2017 afectaron 5,62 por ciento de los créditos inicialmente presupuestados en la administración de la Junta de Andalucía frente al 5,43 del año anterior. En dinero se varió el destino de 1.859,47 millones, frente a los 1.689,30 millones que se modificaron en 2016 (un 10,07% más). La Consejería de Salud y las transferencias a las corporaciones locales por la Participación en los Ingresos del Estado son los departamentos con más cambios. La Cámara de Cuentas alerta de que en el ejercicio 2017 «se quiebra la tendencia a la baja iniciada en los últimos años».

Por contra, en las agencias administrativas y de régimen especial, las modificaciones presupuestarias afectaron a 490,94 millones, un 30,76% menos que en las cuentas de 2016, pasando a suponer el 5,06% del total presupuestado para estos entes frente al 7,67% del año anterior.