La Junta rebaja las críticas al Consistorio por la listeria que el alcalde ve «inaceptables»

Tras semanas de cruce de acusaciones desde la Junta al Ayuntamiento de Sevilla a cuenta del brote de listeriosis, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quisó rebajar ayer la tensión hasta el punto de «resaltar la comunicación, fluidez y colaboración» con el Consistorio hispalense. El cambio de tono no pasó desapercibido a los periodistas, ya que la semana pasada el propio Bendodo habló tras el Consejo de Gobierno de «deslealtad» del Ayuntamiento, al que tanto él como el consejero de Salud, Jesús Aguirre, acusaron de trasladarles «con cuentagotas» información de los análisis y la retirada por parte de sus inspectores de otros productos de la empresa sevillana Magrudis, fabricante de la carne mechada «La Mechá» causante del brote. Productos inicialmente no declarados por dicha empresa pero que las autoridades sanitarias han comprobado que comercializaba, en concreto chorizos y morcillas aunque no se descartan otros.

Al ser preguntado por este cambio, Bendodo se limitó a reiterar que siempre ha habido «coordinación» y para profundizar en ésta, el jueves se reunirán él mismo y Aguirre con el alcalde, Juan Espadas. Y respecto al anuncio del presidente, Juanma Moreno, de estudiar la retirada de competencias de sanidad pública a los ayuntamientos, se limitó a señalar que la «prioridad» ahora es la atención a los afectados si bien una vez superada la crisis se estudiará si «hay que reforzar los sistemas de control del Ayuntamiento, compartir competencias o una autoridad única en sanidad pública», defendida por Moreno.

Si desde la Junta Bendodo trató ayer de rebajar el tono, desde el Ayuntamiento, el alcalde dejó claro que está molesto con al «ruido político» provocado por los responsables del Gobierno de PP y Cs con «inaceptables e intolerables críticas infundadas y precipitadas» hacia el Ayuntamiento. «Un portavoz ha hablado poco más o menos de que el responsable del brote es el Ayuntamiento. Deberíamos llevarle al juzgado por imputarnos un delito contra la salud pública», en alusión (sin mencionarlo) a las declaraciones públicas vertidas desde el PP municipal por Virginia Pérez y Beltrán Pérez.

Espadas defendió que el Ayuntamiento ha trabajado en todo momento desde la «lealtad institucional» y culpó a la propia empresa de las «ocultaciones» de información que la Junta atribuye al Consistorio. Respecto a las competencias, señaló que «las competencias en salud y consumo son propias de los ayuntamientos» según la Ley de Autonomía Local de Andalucía, por lo que «no hay ninguna competencia delegada que se pueda revocar». También recordó que cuando en 2013 Magrudis comenzó su actividad sin licencia el alcalde era el popular Juan Ignacio Zoido y ni el Ayuntamiento entonces ni la Junta se dieron cuenta de este incumplimiento.

Con todo, Junta y Ayuntamiento coinciden en señalar que la empresa es la «única responsable» del brote y tendrá que hacer frente a ello.

El brote suma ya a 204 afectados en Andalucía (212 en España) desde que se decretó la alerta el 15 de agosto, de los que 45 están hospitalizadas (16 embarazadas). Hasta ahora el único caso en el extranjero era el de un joven inglés que comió la carne «La Mechá» en Andalucía de vacaciones y enfermó en París. El Economista avanzó ayer otro posible caso de una familia en Alemania a la que un joven sevillano llevó la carne pero tanto la Junta como el Ministerio dijeron no tener confirmación.