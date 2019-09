Moreno denuncia que el Gobierno “empuja” a Andalucía a la “asfixia financiera” y ya hay “tensiones contables”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado este jueves que el Gobierno central, al no abonar los 1.350 millones de euros que debe a esta comunidad por las entregas a cuenta y liquidación del IVA, la está “empujando” a la “asfixia financiera” y, de hecho, ya hay “tensiones contables”.

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, Moreno ha insistido en que es una “falta de respeto institucional” y a la comunidad más poblada de España el hecho de que la ministra de Hacienda “nos quiera llevar a la asfixia financiera por el impago de una deuda de 1.350 millones”, que es mucho dinero para nuestras arcas públicas.

“Están pisando nuestros derechos. Nos están empujando hasta un déficit público y nos están llevando hacia una asfixia financiera y, de hecho, ya estamos teniendo tensiones contables dentro de la propia comunidad”, ha manifestado el presidente de la Junta.

Ha querido dejar claro que él no va a cejar en su empeño de reivindicar algo que “es nuestro”, no en el sentido patrimonialista, sino en el sentido de que se cumpla la ley, que “es lo único que quiero”. “Quiero que se cumpla la ley con Andalucía y no se está cumpliendo y mucho me temo que por una motivación ideológica y política”, ha apuntado.