Moreno ve “muy sensata” la coalición electoral “España Suma” y pone el ejemplo del entendimiento en Andalucía

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, defendió este viernes la necesidad de realizar una “reflexión serena” por parte de los partidos políticos de centro derecha al considerar que el ejemplo puesto en práctica en el gobierno de la Junta de Andalucía sería extrapolable a nivel nacional a partir de una coalición que vaticinó “muy sensata”. En este sentido, y ante una posible alianza previa a la convocatoria de elecciones apuntó que “si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo después de las elecciones, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo antes de las elecciones?”.

Durante su visita a la Feria de Málaga, apuntó en que “sería netamente positivo no sólo para Andalucía sino para el conjunto de España” llevar a cabo la planteada unió. En el acto celebrado en la capital malagueña al que acudieron los vicesecretarios de Comunicación, Pablo Montesinos, y de Organización, Ana Beltrán, además del presidente del PP malagueño, Elías Bendodo y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el dirigente regional consideró que “la unidad es la que consolida unas mayorías sociales suficientes para poder gobernar y para que no gobierne la izquierda y, por tanto, lo que no tendría sentido es ser capaces de ponernos de acuerdo después de unas elecciones y no ser capaces de ponernos de acuerdo antes”.

Así insistió en la idoneidad de “abrir una reflexión serena, seria, por parte de todas las formaciones de centro-derecha y sería netamente positivo no sólo para Andalucía sino para el conjunto de España”

Moreno concluyó que “lo que es evidente es que nosotros, y lo hemos visto tanto en las municipales, autonómicas como en las generales es que cuando dividimos el voto de centro-derecha quien puede gobernar es la izquierda; se han perdido escaños”.

Por su parte el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, apuntó que su partido “siempre va a dejar la puerta abierta” a la citada coalición a partir del argumento de que “es capaz de ser el pegamento de todo el centroderecha”.

A este respecto, hizo hincapié en que los populares van a “dejar las puertas abiertas para dialogar y consensuar, con el objetivo claro de que las políticas de la Junta de Andalucía y de Isabel Díaz Ayuso de bajada de impuestos y de más libertad lleguen a otras instituciones en las que está gobernando la izquierda con unos aliados que son los que son”. Montesinos defendió la posición “firme, coherente y con sentido de Estado” de los populares de quienes garantizó “denunciarán a los aliados de Sánchez”, presidente de Gobierno en funciones al que acusó de no estar haciendo nada “para desbloquear la situación en un momento en el que España necesita reformas económicas”.

Frente a ello, situó la “lealtad institucional” del presidente del PP, Pablo Casado, de quien recordó “siempre ha acudido a la Moncloa cuando lo ha llamado Pedro Sánchez y ha puesto encima de la mesa pactos de Estado sobre los problemas de los españoles”. Es por ello por lo que el dirigente popular garantizó que la ciudadanía “puede comparar dos modelos absolutamente diferentes”, el primero de ellos el del PSOE, “sinónimo de subidas de impuestos y de bloqueo pese a las reformas que necesita España” y el del Partido Popular, “sinónimo de bajadas de impuestos, de diálogo, consenso y acuerdos que desbloquean en beneficio de todos los ciudadanos”.