Save the Children pide políticas migratorias con “enfoque de infancia”

En Andalucía viven en torno a 98.000 niños extranjeros según Eurostat. La ONG Save the Children presentó ayer un informe en el que ofreció datos sobre las migraciones en España y Andalucía y ofreció recomendaciones a las instituciones apostando por políticas migratorias responsables.

La organización denunció, en el Día Mundial contra la Trata, las deficiencias del sistema de protección a la hora de gestionar la llegada de los menores migrantes a las costas andaluzas. Esta exigió un "enfoque de infancia" que represente al 12% del total de las personas que migran de forma irregular a España. Así lo aseguró Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía, quién informó que estos niños y niñas se encuentran en "extrema vulnerabilidad" y que los servicios de la Junta son insuficientes. El número de plazas disponibles en el sistema de Protección de Menores en abril era de 3.940, siendo 8.640 niños y niñas que migraron solos los atendidos en Andalucía desde 2018 hasta abril de 2019.

Ausencia de protocolos

La llegada de más del 70% de los niños y sin referente familiar o menores extranjeros no acompañados, se registraron mayoritariamente entre Andalucía, Ceuta, Melilla, Cataluña y País Vasco el año pasado, siendo Andalucía la comunidad que más menores acoge, el 60% del total. Entre los 7.000 niños que llegan cada año de manera irregular está Mohammed Narcif, un joven de 21 años originario de Ghana que migró a España cuando tenía 17 con el objetivo de sacar a su familia de la pobreza. Desembarcó en la costa de Motril y tras dar sus datos durante las 72 de registro de migrantes, la policía le asignó por su apariencia física, estar en un centro de atención temporal (CATER), en vez de adjudicarle una plaza en un centro de protección para menores. Como Mohammed, en 2018 se detectaron 88 menores que estuvieron en centros de adultos en Andalucía. Según Cuenca, "faltan mecanismos" para la prevención de estos casos ya que "no se están detectando bien". Ante esta situación, Save the Children plantea una revisión de la edad, además de un protocolo de llegadas marítimas con enfoque de infancia y un plan de inclusión.

La organización advirtió de que una de las causas que provocaba la falta de perspectiva de infancia en materia de migración es la ausencia de un plan que permita a sus trabajadores saber cómo detectar y proteger a los niños con perfiles especiales, como las víctimas de trata, los solicitantes de asilo y los que han sufrido violencia durante su proceso migratorio. Save the Children solicitó este martes a la Junta de Andalucía el establecimiento de un protocolo para que todos los derechos de estos niños y niñas estén garantizados, dotando a la Ley estatal de Asilo un "carácter de infancia" además de "aumento de la inversión económica" en competencias de migración.

De los 7.000 niños que llegaron solos, únicamente 75 de ellos solicitaron asilo. Esto pronostica la falta de información y asesoramiento jurídico brindado desde los centros de protección de menores. Ante esta situación, Save the Children critica el hecho de que 2 de cada 3 solicitudes de asilo sean rechazadas.

La migración y el mito

Ante la oleada de comentarios xenófobos y siendo la inmigración una de las causas de delitos de odio que más se dan en Andalucía, según la organización Movimiento contra la Intolerancia, Cuenca manifestó su preocupación sobre "alentar ese tipo de sentimientos". Destacando también los beneficios que la migración proporciona a la economía, señaló por ejemplo sectores como el agrícola o el de cuidados domésticos o de mayores. "Es muy importante hacer ver que en un país con una natalidad baja, sin la llegada de migrantes nuestro sistema de prestaciones sociales será insostenible" alertó. Por otro lado, la organización apostó por "fuerzas políticas con unas narrativas positivas" en perspectiva de migración internacional.

Para desmentir bulos como la correlación entre delincuencia y migración, que no "se criminalice" a los menores migrantes, Cuenca afirmó que tan sólo un 0,52% de los niños y niñas extranjeros acogidos por el sistema de protección del menor desde 2015 cometieron algún acto delictivo