Arranca esta semana en 605 municipios de la Comunidad el cambio de frecuencias de TDT

A partir de mañana miércoles arrancará el proceso para el cambio de frecuencias de TDT en Castilla y León, que comenzará en 605 municipios de la Comunidad. Así informaba la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, durante la presentación del denominado «Liberación del Segundo Dividendo Digital».

Un cambio, que según matizaba, no va a suponer en ningún momento «la aparición o la desaparición de nuevos canales de televisión, ni la obsolescencia de receptores o descodificadores». Además, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que sumir coste alguno, ya que se podrán solicitar las ayudas previstas para este fin por el Gobierno.

En la rueda de prensa estaba presente el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Antonio Fernández, quien declaraba que con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para los castellanos y leoneses, las cadenas de televisión emitirá simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua, antes de proceder al apagado de esta última, que está previsto para un plazo de entre cuatro o seis meses.

De esta manera, el cambio se procederá este miércoles en 168 municipios de Soria; 133 de Segovia; 129 de Valladolid; 86 de Ávila; 60 de León; 14 en Salamanca; y 10 en Burgos y cinco en Zamora.

Durante el primer trimestre de 2020 se producirá el cambio de frecuencias en otros 1.629 localidades de la Comunidad, a excepción de Navahondilla (Ávila) y otros 13 pueblos de esta misma provincia en la que no se producirán cambios en ningún múltiple digital estatal o autonómico, al haberse mudado estos canales ya hace un tiempo.

Fernández-Paniagua explicaba que «el cambio de frecuencias no afectará de manera igual a todos los edificios», ya que deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que se encuentren equipados con sistemas monacales o centralistas programables. Además, las viviendas individuales no necesitarán hacer esta adaptación.

En total, en Castilla y León existen 57.051 edificios en los que residen 1,283 millones de personas, que deberán adaptar sus instalaciones de recepción.