Blanco pide que se pueda actuar de oficio ante casos de violencia machista conocida y no denunciada

La consejera de Familia, Isabel Blanco, propuso ayer en la Conferencia Sectorial sobre Igualdad celebrada en Madrid, revisar los protocolos de actuación existentes en casos de malos tratos hacia la mujer para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar de oficio ante determinadas situaciones de violencia conocida pero en las que no ha habido denuncia previa.

«La denuncia de las víctimas es fundamental para que las autoridades policiales y judiciales puedan actuar», aseguraba Isabel Blanco, quien afirmaba que si esta denuncia no se produce pero se sabe que existe un riesgo potencial es vital que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan vía libre para actuar, cosa que actualmente no ocurre sino existe una denuncia previa. «Supondría una importante mejora en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas que no han dado el paso para denunciar la situación de violencia de género que están padeciendo», apuntaba la consejera.

Por otro lado, durante su intervención en esta Sectorial, en la que se informaba a las autonomías de la ampliación del servicio 016 de información y asesoramiento jurídico a las víctimas de agresiones sexuales, Blanco recordaba que en Castilla y León ya se aplica esta medida para atender a las mujeres que han sido agredidas. La consejera incidía en que desde la Junta de Castilla y León se hace hincapié en facilitar a las víctimas todos los medios para que denuncien, desde la atención y asesoramiento de los profesionales de los servicios sociales, hasta fomentar el uso del teléfono 016. Asimismo, destacaba que en nuestra Comunidad las agresiones sexuales ya se consideran violencia de género, y recordaba que la lucha contra la violencia de género «nos compete a todos» y que ésta no debe usarse como arma arrojadiza entre los partidos políticos. «Las distintas administraciones debemos estar juntas en esto, coordinando los diferentes recursos para acabar con la lacra de una vez por todas», finalizaba.

Erradicar esta lacra social es prioritario

La atención a las víctimas de violencia de género y a sus hijos es una prioridad para el Gobierno regional. El presupuesto que manejó la Junta el pasado año para tal fin superó los 4,65 millones de euros un 5,3 por ciento de incremento respecto al ejercicio anterior. Además, Castilla y León cuenta con 17 Centros de acogida, de los cuales tres son de emergencia y, los catorce restantes, casas acogida. Lugares que durante el pasado año han atendido y apoyado a 485 personas (267 mujeres y 218 menores).