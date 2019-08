Apenas acaba de sentarse en el sillón del presidente de la Diputación de Zamora, y es pronto para que se empiecen a notar los cambios que Francisco José Requejo avanza a LA RAZÓN. Pero de sus palabras durante esta entrevista sí que se denota su enorme ilusión y responsabilidad, sus ganas de trabajar por y para los zamoranos, así como el afán que tiene por demostrar que su partido, Ciudadanos, está capacitado para gobernar.

Preguntado por la provincia de Zamora que tiene en mente, lo tiene claro: Reforzar el emprendimiento. «Es algo que no se ha tocado mucho en la Diputación y creemos que es vital», apunta.

«Por vez primera -prosigue- habrá una persona en el gabinete del Gobierno que estará dedicada única y exclusivamente al emprendimiento. Y vamos a poner una alfombra roja a todos aquellos que se lancen a emprender y quieran montar una empresa en los pueblos de Zamora». Requejo anuncia ayudas a familias y empresas que quieran vivir o instalarse en el medio rural; planes para promover el relevo generacional en negocios que funcionan; medidas para retener talento y atraer al que se fue; y cambios en los entes provinciales que tendrán como objetivo principal de atraer más empresas.

«No te puedo adelantar más porque en el mes de septiembre presentaremos un paquete de medidas para plantar cara a la despoblación», señala Francisco José Requejo, mientras avanza que está trabajando ya para conseguir que todos los pueblos de la provincia tengan conexión a internet, «porque si no tienen cobertura -dice- no habrá emprendimiento». El presidente de la Diputación de Zamora no se siente maltratado por las administraciones, aunque reconoce que tampoco han tratado excesivamente bien a los zamoranos en los últimos tiempos respecto a otros territorios. Si bien, y aunque apunta que será exigente con la Junta y el Gobierno de España, llama también a los zamoranos a ser los primeros en tirar del carro y aprovechar el «enorme potencial» turístico, medio ambiental, o gastronómico que hay de la provincia y que no se está explotando del todo.

Acabar con los problemas de abastecimiento y calidad del agua en muchos municipios, es otro de los retos que se ha marcado en una legislatura recién comenzada, en la que tiende la mano a todos los grupos de la oposición para alcanzar acuerdos desde el diálogo y el respeto para mejorar la calidad de vida y bienestar de los zamoranos del medio rural.

Implicación de la sociedad civil

Francisco José Requejo entró hace cinco años en este mundo de la política de la mano de la formación «naranja» para cambiar cosas. De hecho, es el primer afiliado de Ciudadanos en la provincia, y cree que es necesario que la sociedad civil dé un paso adelante y entre en las instituciones públicas.

Él lo hizo y no se arrepiente. Es más, asegura que su caso puede servir de ejemplo y animar a otros a perder el miedo.

Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Zamora y el portavoz municipal de Ciudadanos antes de su salto a la Presidencia de la Diputación de Zamora, en un caso inédito, ya que es el único diputado de su partido y preside la institución provincial gracias a que el PP apoyó su candidatura con los doce diputados que obtuvo. Algo que le ha granjeado una fama de hábil negociador pero también críticas al pacto con los populares. «No sé si seré hábil negociador o no, pero lo que si sé es que estoy acostumbrado a negociar, que lo que queríamos era un cambio y que éste sólo puede llegar con nosotros en la Presidencia de la Diputación zamorana», afirma Requejo.

Igualmente, defiende el acuerdo alcanzado con el PP tanto en la provincia zamorana como en la Junta de Castilla y León, «porque dará estabilidad», señala, y pone en valor también el trabajo que están haciendo los diputados populares así como la buena sintonía y comunicación existente con ellos.