Espinosa de los Monteros acusa en Valladolid al Gobierno de entregar las calles de Cataluña a “los terroristas”

El portavoz en el Congreso por Vox, Iván Espinosa de los Monteros, acusó al Gobierno de “haber entregado la calle a grupos terroristas ”y manifestó su desaprobación de lo que está pasando en Cataluña, y lamentó que no se actúe con contundencia ante los acontecimientos violentos que están sucediendo a lo largo de la semana, por lo que denominó el “consenso progre” entre los grandes líderes de las formaciones políticas punteras españolas para no enemistarse entre sí.

En este sentido se lamentó de que en Cataluña “estén sufriendo mucho compatriotas” y dijo que lo ocurrido es muy difícil de explicar en ningún sitio. “No entiendo que no se haya restablecido el orden en un país democrático como España. No se puede decir si vendrá bien o mal o hacer cálculos electoralistas o lo mirar lo que dicen las encuestas. Lo que dicen es que estamos hartos y que no se puede entregar las calles a los terroristas”, reiteró.

Así lo manifestó en un hotel céntrico de Valladolid, en lo que ha significado el segundo de acto de precampaña de Vox en esta provincia tras el acontecido el pasado fin de semana en Arroyo de la Encomienda con Santiago Abascal de protagonista. Hoy fue el turno para el portavoz en al Congreso, Iván Espinosa de los Monteros; la presidenta de la formación en Madrid, Rocío Monasterio; y el candidato al Congreso por la provincia, Pablo Sáez.

Y cómo no podía ser de otra forma, las necesidades de Valladolid salieron a colación por parte de los intervinientes, en especial de Pablo Sáez, que reclamó el soterramiento total del tren a su paso por la ciudad, como sí ha sucedido en otras ciudades españolas. “Nos hacen falta infraestructuras que están a medio hacer, se necesita inversión para los regadíos de Pollos y Castronuño, hay que potenciar el aeropuerto de Villanubla y hacer de la capital un centro logístico importante a nivel regional y nacional”, dijo durante su intervención.

Sáez, que se mostró confiado de que Vox va a aumentar su representación en la próxima legislatura, se refirió al plan económico de la formación, que estima un ahorro estructural de 24.000 millones de euros y que implicaría una importante rebaja en los impuestos así como la supresión de cargos políticos.

Antes, intervenía la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, quien se refirió al conflicto que está aconteciendo en los últimos días en Cataluña, algo que se debe a la “inacción y a la cobardía de los políticos”.

Monasterio lamentó el movimiento totalitario que se vive en tierras catalanas, algo que achacó al adoctrinamiento que viven los jóvenes que allí residen, y defendió que su partido es el único garante para imponer la “libertad” y luchar por la “defensa de la vida y la dignidad humana”.