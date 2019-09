Me han amenazado varias veces de muerte. No soy de publicitarlo



Pero he sabido que es n°4 de la @cupnacional por Montcada @CUP_MiR



Que gente así esté en política y con posibles responsabilidades me da escalofríos. Así que he decidido mostrarlo para que su partido tome medidas. pic.twitter.com/JuCeXB0kTm