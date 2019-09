Torra avisa de que volverá a ejercer la autodeterminación pese a la sentencia

Sin referencia a la sentencia del «procés» ni al juicio por los lazos amarillos previsto para finales de septiembre, Quim Torra ha pronunciado hoy el tradicional discurso previo a la Diada y dirigido a recuperar la inicativa. «Cada derecho que nos sea negado, habrá que volver a ejercerlo», aseguró, en una alusión velada al fallo del Tribunal Supremo, durante el tradicional discurso con motivo de la Diada en el Palau de la Generalitat, esde donde ha comparecido con un lazo amarillo en la solapa y una «senyera» de fondo.

En este sentido, ha recordado que «los pueblos forman parte de los estados por dos vías: por voluntad o por imposición; por adhesión o por represión», y agregó que solo hay una vía para resolver la «disyuntiva»: «ejerciendo el derecho de autodeterminación».

Torra, pese al contexto y la voluntad por regresar a la confrontación que ha proyectado durante las últimas semanas, evitó hacer alusiones directas a la desobediencia aunque avisó al Estado de que «la construcción de un país» solo se puede «hacer segando cadenas». Finalmente, concluyó con una apelación a «no frenar» y a reconstruir la unidad para avanzar «todos juntos», en referencia a las enésimas crisis que ha sufrido el independentismo en las últimas semanas.

“Visca Cataluña, la democracia y la libertad”, cerró Torra apelando a la “movilización” coincidiendo con la Diada “sin miedo a proclamar el compromiso innegociable y completo con la democracia, los derechos sociales, civiles y políticos, y con la bandera de la libertad siempre y en todos lados”.

“Vivid el Once de Septiembre como más os plazca. Pero yo os invito a hacerlo sabiendo que, si todavía no somos libres, es porque todavía no hemos acabado el camino. Os pido que no nos paremos y que avancemos juntos para hacer realidad nuestros sueños y anhelos”, ha reclamado en un discurso ofrecido por TV3.