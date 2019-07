El joven valenciano que estudiará en la NASA: «Me gustaría ser el próximo Neil Armstrong»

Gerard Mendoza, un estudiante valenciano de cuarto de secundaria, se quedó atónito cuando recibió posiblemente la llamada más importante de su vida: la Embajada de EE.UU en España le comunicó que había sido elegido para formarse junto a otros siete jóvenes en el «Space Camp Academy» de la NASA en Hutsville, Alabama, un campus organizado con motivo del cincuenta aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

-¿Cuándo conociste la noticia? ¿Cómo te sentiste?

-La conocí a final de curso, antes de verano, por una llamada de la Embajada de EE.UU en España. Me sentí muy emocionado. Al principio no me lo podía creer.

-¿Siempre te ha interesado la astronomía?

-No siempre supe que quería dedicarme a esto. Este curso, cuando ya tenía que elegir carrera de letras o ciencias, ya me tuve que plantear más hacia qué sector me gustaría trabajar y al final me quedó claro que quería hacer algo relacionado con el espacio.

-¿Qué es lo que más te llama la atención de este campo?

-Que todos nos unimos por el bien común, por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, donde con el esfuerzo de todas las naciones se ha conseguido hacer un laboratorio en el espacio para ayudar a mucha gente con avances tecnológicos y científicos.

¿Hay alguien que te ha inspirado en este proceso?

-Mi inspiración es Yuri Gagarin, un cosmonauta y astronauta soviético conocido por ser el primer ser humano en viajar al espacio exterior, una aventura peligrosa pero a la vez emocionante. Y también me inspira Pedro Duque, que es el único astronauta español.

-Tan solo se han concedido siete becas para acudir a la academia. ¿Por qué crees que te seleccionaron?

-Creo que les gustó mucho mi vídeo. Para ser seleccionados, primero teníamos que presentar un vídeo y un ensayo, y decidí hacer un vídeo original. En el vídeo teníamos que explicar por qué queríamos ir a la academia y por qué pensábamos que éramos buenos voluntarios para obtener la beca, y qué nos interesaba más del Space Camp.

También mostré otras de mis pasiones para que vieran que tenía intereses variados, así que enseñé objetos que tenía desde pequeño y que estaban relacionado con la ingeniería espacial (como pósters, un lego de Saturno cinco, que es el cohete que llevó el hombre a la Luna...).

También mostré el trabajo que hago programando. A veces hago aplicaciones para solucionar problemas y eso lo puse en el vídeo pensando que sería un punto fuerte. Después también tuve que escribir un ensayo, donde tuve que responder dos preguntas: por qué fue el alunizaje un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, y por qué los gobiernos tendrían que gastar más dinero en la exploración espacial. No fueron preguntas fáciles. Y sobre todo, yo creo que influyó mucho la carta de recomendación de mis profesores, a quienes una vez me preseleccionaron les preguntaron si podía trabajar en equipo y si era bueno en las asignaturas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics). El colegio también tuvo que dar mis notas.

-¿Cuándo te dirigirás a EE.UU?

-El dos de agosto voy a Madrid, donde me reuniré con los otros siete becados y haremos una reunión en la Embajada. Y después nos iremos ese mismo día en Atlanta, y de allí a Alabama. El curso dura una semana.

-¿Qué actividades realizarás en la academia?

-Vamos a hacer varias cosas, como simulaciones de misiones, entrenar como los astronautas en los distintos simuladores... También haremos pruebas prácticas, como construir cohetes y lanzarlos, otras serán más teóricas, de matemáticas, física, etc.

-¿Qué esperas de esta experiencia?

-Espero conocer a mucha gente de otros países, y aprender mucho sobre cómo funciona por ejemplo una misión, vivir lo que viven los astronautas cuando están entrenando para ir al espacio, y sobre todo aprender inglés y estar con gente nueva.

-¿Cómo te ves en un futuro?

-Me encantaría ser el próximo Neil Armstrong. Me veo en la NASA o en la Agencia Espacial Europea. Algo que me pille cerca. Tengo miedo a las alturas.