Luchar contra la despoblación en los pueblos del interior de Alicante

Crear alicientes para que los jóvenes vuelvan a mostrar interés por vivir en las zonas rurales del interior de Alicante es el objetivo del acuerdo de colaboración al que ha llegado la Diputación de Alicante con la Generalitat para luchar contra la despoblación de estos municipios.

El presidente de la Corporación provincial, Carlos Mazón, y el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, mantuvieron ayer una reunión para establecer las principales acciones que se van a aplicar, en las que la rehabilitación de viviendas es una de las más importantes.

Mazón aseguró que a recuperación de la población en zonas rurales de interior, así como la promoción, conexión y comunicación que siga haciendo atractivo el interior de la provincia, es un objetivo que comparten ambas instituciones.

Por su parte, el conseller mostró su predisposición a buscar mecanismos conjuntos para luchar contra la despoblación, un objetivo en el que, tal y como recalcó el dirigente autonómico, la Diputación de Alicante lleva mucho tiempo trabajando.

El presidente de la Diputación ha subrayado, además, la situación de carencia de viviendas existente, especialmente, en la capital, pero también en otros puntos de la provincia.

En cuanto a la posibilidad de imponer la tasa turística, Mazón corroboró su postura en contra y aseguró que «no y para nunca», por considerar que no es algo positivo. «Nuestra reflexión de fondo no es coincidente, pero afortunadamente no es un tema que sea una amenaza actual».

Otra de las líneas abordadas en la reunión fue la adopción de medidas para la transición ecológica y la sostenibilidad, así como para la lucha contra el cambio climático.

Viviendas para La Vega Baja

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con entidades financieras para disponer de 127 viviendas destinadas a reubicar a las personas damnificadas de la Vega Baja por la DANA. Así lo anunció el conseller Martínez Dalmau.

En concreto, la Asociación Provincial de Promotores de Vivienda de Alicante (Provia) cederá 40 y otras 22, por Banco Sabadell. Además, 25 van a ser adquiridas en compra directa desde la Conselleria.

Por ubicación, las del Sabadell están localizadas en los municipios de Almoradí, Dolores, Callosa de Segura y Orihuela.

Bankia ofrece cinco viviendas situadas en Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Dolores y Almoradí, las cuales están suscritas al convenio vigente con la Entidad Valenciana de la Vivienda y Suelo. Mientras que la Sareb dispone de unas 60 viviendas repartidas por toda la comarca, a la espera de determinar su estado actual.

Respecto a las cedidas por Provia, 23 se hallan en Torrevieja y otras 17, en Arenales.

El conseller aseguró que se van a destinar dos millones de euros, lo que permitirá acceder en los próximos días a la compra de 25 viviendas que se distribuirán en los municipios que tienen más necesidades según la Dirección General de Emergencia, que son, Orihuela, Redován, Callosa del Segura, Dolores, Almoradí, Benejúzar, Algorfa y Benferri.

Mazón manifestó su interés por conocer la actuación de la CHS, antes, durante y después de las precipitaciones que anegaron el sur de la provincia.