«Mucha gente siente vergüenza por no tener acceso a la comida»

Los jóvenes Irene Rodríguez, de 20 años, y Alejandro Artiach, de 25 años, han sido seleccionados para representar a España en la cuarta edición de Youth Ag Summit (YAS), la cumbre mundial organizada por Bayer que reúne a 100 jóvenes de todo el mundo para buscar soluciones a la escasez de alimentos ante el aumento creciente de la población. Según distintas previsiones, en 2050 la población mundial alcanzará los 10.000 millones de personas, lo que supone un tercio más de la actual, y necesitaremos producir un 60 por ciento más de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias. El encuentro tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre de 2019 en Brasilia (Brasil). Charlamos con Irene, que nos cuenta de que trata su proyecto y qué espera de esta experiencia.

-¿En qué consiste tu idea, Irene?

-El proyecto pretende evitar que se tire tanta comida a la basura a lo largo del día, y al mismo tiempo poder alimentar a personas necesitadas. Básicamente se trata de repartir una especie de neveras, que serían como las máquinas expendedoras que todos conocemos, por la ciudad. Las personas que estén en riesgo de pobreza tendrán una tarjeta que les permitirá acceder a estas neveras. Así controlas que solo acceden las personas que de verdad lo necesitan. De esta forma, no solo se da salida a la comida que se tira todos los días en los restaurantes, hospitales y colegios, que se tira un montón en España y en el mundo, sino que además ayudas a alimentar a estas personas y a reducir la estigmatización de los comedores sociales. Mucha gente siente vergüenza por no tener comida y estas máquinas expendedoras serían normales, nada las diferenciaría de las demás.

-¿Quién puede depositar la comida en estas máquina?

-Yo había pensado crear una ONG en la que un grupo de voluntarios se encargue de repartir la comida en las máquinas. De esta manera te aseguras de que esa comida realmente sale de restaurantes, hospitales y colegios y hay una seguridad alimentaria. Si cualquier persona puede participar puede ser que la comida no esté en las condiciones que debería.

-¿Cómo se te ocurrió la idea?

-Yo soy «boy scout» y un día estábamos hablando de lo importante que es pensar globalmente pero que también es muy importante pensar qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro entorno. Me fui a mi casa, me puse a pensar y me salió esta idea.

-Y después de eso, ¿cómo se te ocurrió presentar la idea a Bayer CropSciencie?

-Yo conocía a Carla Espinar (la anterior candidata española en Youth Summit) y cuando pensé todo esto y lo tenía planteado en mi cabeza, justo salió la convocatoria, me acordé de Carla y dije, «ay, pues voy a probar», y mira, aquí estoy (sonríe).

-¿Qué esperas de la participación en este concurso?

-Lo que más espero es conocer un montón de ideas y otras opiniones de gente y sobre todo aprender de los expertos que van y de otros chicos y chicas como yo. Creo que, siendo tan jóvenes, podemos tener muchas ideas y aportar mucho conjuntamente. Y sobre todo demostrar al mundo que, aunque seamos de países diferentes y tengamos distintas maneras de ver el mundo, se puede trabajar conjuntamente para mejorar el planeta y no empeorarlo. Creo que me va a hacer crecer mucho como persona.

-Eres estudiante de biotecnología, ¿qué te ves haciendo en el futuro?

-Sé que la ciencia está bastante mal. Me gustaría mucho que pudiera mejorar y participar en esa mejora de alguna manera, haciendo que llegue a todos, que se conozca, que se vea lo que se está haciendo y lo importante que es. Tengo muchas dudas sobre mi futuro pero lo que sí sé que me gustaría es poder llevar la ciencia a un voluntariado. Participar en otros países, para que los conocimientos que yo tengo puedan servir a los demás.