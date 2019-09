Oltra: “La incapacidad de algunos para el diálogo puede tener consencuencias peligrosas”

La coportavoz de Compromís y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha lamentado hoy que se haya “evidenciado la incapacidad para el diálogo” de algunos políticos y ha advertido de que eso puede tener consecuencias “peligrosas” en forma de “experimentos no democráticos”.

Oltra, que ha visitado las instalaciones de la Asociación de Familiares de Alzheimer de València, ha precisado que hasta el próximo día 23 la convocatoria de nuevas elecciones “sería evitable, pero parece que ya está escrito, falta saber desde cuándo”.

“Ahora mismo la mayoría de ciudadanos siente indignación y enfado. La gente habló claro el 28 de abril y los políticos lo que tienen que hacer es gestionar esa claridad, no extorsionar a la gente para que cambie de opinión, porque este tipo de actuaciones evidencian incapacidad para el diálogo, y así difícilmente podemos decir a nuestros hijos que dialoguen y aprendan a gestionar las diferencias”, ha afirmado.

Para Oltra, “evidenciar esa incapacidad tiene consecuencias, como es la ruptura de la confianza en el sistema político, y es peligroso, porque luego vienen los experimentos no democráticos, o los partidos que se sitúan al margen. Cuidado que quien juega con fuego se puede quemar”, ha advertido.

“Cada uno ha de sacar sus conclusiones, y aquel que teniendo una mayoría favorable no ha sido capaz de sacar adelante la investidura debería pensárselo. Nosotros a seguir gobernando, porque hay mucho que hacer, poner en el centro a las personas, porque es el objeto de la política, y no hay que hacer de ella un sitio en el que se hable pero no se escuche, porque eso no es buen ejemplo para la ciudadanía”, ha subrayado Oltra.

Oltra ha concluido: “si hay convocatoria electoral, diremos que el voto útil es el que no te defrauda a los 4 meses”.