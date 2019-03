Ángel Garrido, candidato al Parlamento Europeo

Rocío Ruiz - «Señorías, para mí ha sido un auténtico honor ser miembro de esta Cámara y les deseo a todos la mayor de las suertes», dijo ayer en la Asamblea de Madrid, durante el último pleno de legislatura, el presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, que ahora tiene puesta la mirada en Europa. Y es que, después de barajar varias posibilidades, como formar parte de la lista electoral al Senado, finalmente Garrido irá en la lista al Parlamento Europeo en los lugares de salida, lo que le garantizará un puesto como eurodiputado en la próxima legislatura, según confirmaron fuentes del PP.

Garrido ya dio alguna pista sobre sus preferencias el miércoles durante la presentación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid de la nueva subzona de El Molar. Allí ya dijo que «es algo importante trabajar por un proyecto superior al de España».

Desde que el pasado 11 de enero se conoció que la candidata por el PP a la Comunidad de Madrid, iba a ser Isabel Díaz Ayuso, el presidente nacional del partido, Pablo Casado, le dio la opción de elegir ir en las listas del Congreso, Senado o Europeas. Sin embargo, hasta ahora no se ha despejado la incógnita sobre su futuro político.

En una emotiva despedida, Garrido dijo sentirse satisfecho por «haber cumplido con el programa electoral» y «dado que no estaré aquí en la próxima legislatura, me puedo permitir expresar un deseo que es confiar, aún ante la consciencia de lo inevitable que, al menos, quienes representan la negociación, la división y la confrontación tengan el menor espacio posible en la Asamblea», dijo. «Espero que esta Cámara siga teniendo parlamentarios que crean en el trabajo y, aunque haya grupos de muy distintas ideologías, espero que entiendan las cosas desde esa necesidad de consenso que reclaman los ciudadanos porque es evidente que no va a haber mayorías absolutas y eso nos obliga todavía más a entendernos».

El presidente regional no ocultó que le gustaría que tanto sus consejeros como la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, formaran parte de la futura lista electoral de Isabel Díaz Ayuso. «sería merecido porque han hecho cosas muy buenas, pero cada candidato elige las personas que quiere que le acompañen porque son las que más pueden aportar a su visión política y a su proyecto». Garrido agradeció a Ciudadanos el apoyo que le dio en su investidura y en los Presupuestos y al resto de los grupos por «contribuir a unos debates parlamentarios sin crispación y dentro de los límites de respeto al adversario político».