Azoteas a las que subir con hambre y tocar el cielo

Aire libre, sensación de tocar el cielo de Madrid en una azotea en la que despedir al sol, buen rollo, mejor comida y bebida y un dj que nos impida mirar el reloj son los ingredientes que pedimos a un rooftop. En la sexta planta del Palacio Cibeles, hoy sede del Ayuntamiento, se encuentra uno de los espacios idóneos para comerse las estrellas: Azotea Cibeles. Que siempre que vayamos nos apetezca un cóctel es responsabilidad de Luca Anastasio, director de bares y mixología de Azotea Grupo. Hemos de decir que el último combinado que hemos probado es el Watermelon Mojito, con ron Havana Club 7 años, sirope de azúcar de caña, zumo de lima, sandía, hierbabuena, Red Bull red edition, sandía y bitters angostura. Por su parte, la propuesta gastronómica la firma Manuel Berganza, chef ejecutivo de Azotea Grupo, y Jesús Almagro, jefe de cocina de Cornamusa. ¿Qué pedir? La ensaladilla rusa con encurtidos y pan sardo, el Tartar de salchichón de ternera, yema cremosa y aliño de mostaza, el sándwich de roast beef, mahonesa y hojas verdes y hamburguesa de vaca madurada y patatas fritas. De postre, los buñuelos de anís rellenos de crema de caramelo. Seguimos porque la del Club Financiero es una de nuestras favoritas, más desde que el local acoge un Oyster Bar en el que además de ostras puedes pedir vieiras –con mantequilla de perifollo o a la Nantesa– y caviar. Nos encantó la ostra verde Fine de Claire Nº2 tanto como la rizada de la Normandía Nº2, la Sherry Oyster, Ostra Pamplemousse Rosé o la Ostra Pekin Duck, entre otras. Todas ellas han sido seleccionadas cuidadosamente para garantizar la máxima frescura y calidad.

Además, los paladares más exigentes podrán acompañarlas con una exquisita selección de champagnes, pensados para maridar a la perfección y elevar esta experiencia sensorial a otro nivel. Entre ellos destacan: Ruinart Blanc de Blancs, André Clouet Grande Réserve Brut, Dehours Rosé Oeil de Perdrix o Veuve Clicquot Tellow Label.

¿Conocéis ya «Speak-Isa»? Es el el rooftop de Four Seasons Hotel Madrid y está abierto de domingo a miércoles de nueve y media de la noche a una de la madrugada. Les cuento, sin reserva previa y bajo la premisa de first come, first served, para acceder deben contar con la entrada de ISA, espacio situado en la primera planta. Desde allí, y tras la cena, serán guiados por el equipo del restaurante hasta la terraza secreta. El ritmo lo pone el dj y, en la copa, los cócteles elaborados con combinados de la marca Suntory –Gin Roku Tonic, Highball con whisky japonés–, que se acompañarán con una propuesta en la que destacan gyozas, baos y mochis

Desde Picos Pardos Sky Lounge, en el BLESS, también es posible tocar el cielo incluso al borde de la piscina. De la carta, apetece todo desde el ceviche amarillo de lubina hasta el aguachile de dorada y jalapeños y la burrata con mojo de tomatillos. Quien llegue con hambre, que no se corte, el arroz con marisco y rape, el T-bone a la parrilla y el espeto de pulpo con holandesa de yuzu pueden convertir la cena en un diez.

Imposible diseñar una ruta de azoteas capitalinas sin mencionar Oroya, proyecto dirigido por Diego Muñoz en la del hotel The Madrid EDITION. ¿Lo mejor? Las recetas de sabores peruanos alimentadas por producto local. El menú, también ejecutado por Danitza Alpaca–premio San Pellegrino Young Chef 2022–, cuenta la historia cultural de Perú, influenciada por los sabores de España, África, Italia, China y Japón. Como ejemplo, la causa frita con colas de gamba roja sazonadas con su coral, palta y cabezas crujientes, el bao de pollo frito con vegetales encurtidos y ensalada de hierbas y el katsu de merluza a la inglesa con nabo y ají amarillo, tártara e hilos de patata. Tampoco dejen de probar el ceviche carretillero, su versión más callejera, con corvina, pulpo, leche de tigre de rocoto calamar frito para acompañar unos tomates con parmesano y vinagreta, además de la lechuga de seda con vinagreta de queso de cabra, quinoa, estragón y granada.

Tomen nota, porque este verano, podremos disfrutar de un productazo en el lobby bar y en La Pérgola, la terraza del hotel The Principal Madrid. La propuesta es idea del head bartender Daniel Cruz, el chef Víctor Cuevas y la DOP del rey de los quesos italianos y se trata de un cóctel con una tapa integrada, en concreto, una gilda. Bautizado como «El Último Gato», combina ginebra, vermut, jamón ibérico, tintura de aceituna negra y un inédito lavado de Parmigiano Reggiano de 24 meses. Está disponible hasta finales del verano por un precio 15 euros.