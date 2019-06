La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere desatascar ya la situación en la Comunidad de Madrid y que se ponga fecha a su investidura. “Madrid es el motor económico del país y hay mucho capital parado esperando a ver qué ocurre. Si se prolonga la situación, nos iríamos a septiembre y lo que vamos a hacer es preocupar a la gente y dar una imagen de la política que no es justa”, dijo. “Hay que entenderse, tenemos que llegar a un entendimiento, por favor, vamos hacia adelante y, sobre todo, con lealtad”, ha referido tras conocer las condiciones de Vox y el “portazoz” de Cs a un posible acuerdo con la formación de Rocío Monasterio.

Ayuso cree, no obstante, que hay puntos de coincidencia con la formación de Rocío Monasterio para lograr el acuerdo, como en lo relativo a los impuestos, el fomento de la natalidad o la libertad educativa, pero se mostró reticente en algunos otros que se salen del ámbito autonómico. “No vamos a poner lineas rojas, pero aquellos temas que no son estrictamente regionales no queremos que se conviertan en líneas rojas porque van más allá de nuestras competencias autonómicas, dijo en referencia a las peticiones de Vox sobre la inmigración en situación ilegal.

En relación a la Vox de suprimir la parte medular de la Ley de Igualdad de Género y la de lucha contra la LGTBIfobia, Ayuso se mostró reacia a “un retroceso”. Eso no quita que “las leyes puedan ser mejoradas”, dijo.