Borja Carabante: «Queremos bajar al patinete de la acera y crear bases compartidas con las bicis»

l nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se propuso acabar con Madrid Central en tres meses (julio, agosto y septiembre). Presentó Madrid 360 desde el Faro de Moncloa el día límite. Para ello, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tuvo que idear, junto a su equipo, 200 medidas en tiempo récord. Anunció que los coches con etiqueta C podrían entrar al perímetro restringido con dos o más ocupantes. A cambio, va a limitar, aún más que Carmena, el acceso de vehículos sin etiqueta.

–Es una medida que perjudica más a los de fuera de Madrid porque no pueden acceder a las ayudas que ofrecen. ¿Han llegado a algún acuerdo con la Comunidad?

–A partir del 1 de enero de 2022 no podrán entrar dentro de la M-30 y, a partir del próximo 1 de enero, no tendrán permitido estacionar. En 2024 tampoco fuera de M-30. Creemos que las limitaciones tienen que ir dirigidas hacia los coches más contaminantes, nos parece mucho más lógico para combatir la polución restringir la circulación de estos vehículos.

–Pero, ¿se va a ofrecer ayudas a estos conductores de alguna manera?

–Sí, para eso vamos a sacar una línea de ayudas de 200 millones de euros para los próximos cuatro años. Estamos hablando con la Comunidad de Madrid para que también ofrezca subvenciones. Lo importante es que la gente tenga tiempo para renovar sus vehículos. Así, cuando se prohíba el acceso de los coches sin etiqueta, si es un diésel tendrá 18 años y si es de gasolina, 22.

–¿Las fechas son inamovibles?

–La del 1 de enero sí porque está vigente y el resto requiere modificación de la ordenanza, pero no habrá problema porque tenemos mayoría en el Pleno. Tanto Ciudadanos como Vox han dicho que apoyan Madrid 360.

–¿Las motos mantendrán sus restricciones de entrada al centro?

– Estaba limitada su entrada hasta las diez de la noche por una cuestión de ruido más que de contaminación, y lo vamos a ampliar hasta las 12. No tiene sentido que una persona de este distrito no pueda pedir una pizza a partir de las diez porque no se la puedan entregar. Es un medio de transporte menos contaminante y más sostenible, por eso queremos fomentar su uso. Duplicaremos las plazas de aparcamiento. Ahora hay alrededor de 10.500 y vamos a llegar a las 21.000.

–¿Estas plazas se crearán en alguna zona específica?

–Donde más demanda hay es en el centro de Madrid, no tanto en el distrito Centro como en los alrededores. El Paseo del Prado, por ejemplo. Vamos a intentar bajar también las motos a la calzada y eso tiene ventajas: favoreces su utilización y las aceras están más desocupadas.

–En Madrid Central hay calles, como Mártires de Alcalá, donde se multa constantemente. Una parte está dentro del área restringida y otra no. ¿Se plantean permitir la circulación?

–Primero tenemos que analizar las multas. En julio hubo 82.000; en agosto, 80.000, y el dato de septiembre será más elevado. Una parte importante de ellas es por el acceso por esta calle y es probable que haya algún problema de señalización que analicemos para mejorarlo. Pero ahora mismo no nos planteamos modificar la dimensión de Madrid Central.

–¿Esperan que los datos aumenten en septiembre?

–Sí, porque hay más tráfico que en agosto. Por todo esto queríamos impulsar una moratoria, porque hay un profundo desconocimiento. Muchos recursos son de personas que han estado siete meses pasando por Madrid Central y no les sancionó el anterior Gobierno. Siguieron entrando en julio y agosto y ahora se han encontrado con numerosas multas.

–Con respecto a las peatonalizaciones, ¿les han llegado solicitudes de otros distritos?

–Hemos hablado con todos los distritos para que nos hagan sus propuestas tras reunirse con los vecinos y con los técnicos municipales. Creemos que deben hacerse, sobre todo donde hay cascos históricos, como en Barajas o Fuencarral, donde será más fácil.

–¿Se hará en Sol una zona especial para taxis?

–Habrá que reubicar las paradas y, seguramente, poner una en el entorno del hotel Four Seasons. Ahora bien, la mayoría del tránsito por la Puerta del Sol es de taxistas que en un 66% van vacíos. Son trayectos que se pueden evitar. Pero pondremos paradas en los alrededores.

–¿Cómo abordará el mal uso del patinete en la ciudad?

–Queremos ordenarlos mejor porque no se pueden dejar en cualquier lugar. Trabajamos en la creación de bases compartidas de patinetes y bicis. Queremos bajarlo de la acera, sobre todo donde son más estrechas. Y debemos concienciar sobre la normativa: muchos piensan que pueden ir por la acera.

–Tampoco se sancionan en exceso su mala utilización.

–Es muy difícil multar. Estamos hablando con las empresas porque se deben responsabilizar de su buen uso. Barajamos que ellas hagan campañas de penalización por su mal uso. Que le cobre más al que circula mal o que se le dé de baja.

–Con respecto a la limpieza, ¿planea medidas tan llamativas como la de los ceniceros que distribuyó Carmena?

–No. Solo queremos que Madrid esté tan limpia como debería estar. Es verdad que debemos concienciar a los ciudadanos de que la ciudad más limpia es la que no se ensucia, pero no toda la responsabilidad debe caer sobre ellos.

–¿La clave está en aumentar el número de operarios de limpieza?

–Son tres vértices. Primero, el Ayuntamiento debe tener unos contratos adecuados, con un presupuesto acorde. El segundo son las empresas que deben cumplirlos. Hay que vigilar que cumplan con sus obligaciones.

–¿No lo han hecho?

–No. Estamos iniciando muchísimas penalizaciones. Hemos impulsado un plan de refuerzo con 500 personas durante el verano. El tercer vértice serían las campañas de concienciación. Hay que explicar que cuando se tira un papel al suelo, se ensucia y cuesta dinero.

–Se va a reordenar el tráfico en Plaza Elíptica por ser una de las zonas con más contaminación, pero hay otra estación, Escuelas Aguirre (muy cerca del Retiro), que también da cifras muy elevadas.

–Es curioso que esté pegada al parque. Pero la peor, con diferencia, es Plaza Elíptica, con una presión de tráfico muy importante. Por eso haremos una reordenación puntual. Creemos que con las medidas bajarán las cifras en Escuelas Aguirre y en todas las estaciones.

–¿Cuándo se alcanzará la reducción de polución exigida por Europa?

–El año que viene pondremos importantes medidas en marcha y creemos que vamos a cumplir. No estarán todas implementadas, pero tendremos los autobuses gratuitos, las ayudas habrán renovado una parte importante del parque, no entrarán en la zona SER los vehículos sin etiqueta... Mejorará la calidad del aire. Las líneas Cero de bus estarán en el primer trimestre.

–Con respecto a los carriles bici, ¿van a eliminar alguno?

–Se está analizando, pero nos importa más cuáles hay que construir. El ciclocarril es una buena solución en algunas calles del centro, pero vamos a crear más segregados. También queremos dar continuidad, porque un carril bici no vale nada si no va de un sitio a otro.

–¿En la Castellana también?

–Lo que firmamos con Vox era analizar su ejecución y eso haremos, estudiarlo.

–¿Cuándo llegarán los paneles de aparcamiento para Madrid Central?

–En las próximas semanas, meses... Antes de final de año.