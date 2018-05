Carmena contrata al autor del himno de Podemos

Joe Crepúsculo, el artista al que Podemos encargó la composición de un himno para la formación morada, será uno de los platos fuertes de las fiestas de San Isidro que arrancan mañana. El Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha confiado a este músico barcelonés uno de los momentos más importantes del programa, en concreto, el concierto que cerrará los actos del 15 de mayo, día del patrón, y que, además, tendrá lugar en uno de los escenarios más emblemáticos de esta cita: la Pradera de San Isidro. «Joe Crepúsculo, otro inclasificable de la música actual, pondrá el broche final antes de los fuegos artificiales que cerrarán las fiestas en la pradera», señalaba ayer el consistorio.

Según el programa oficial, elaborado desde el área de Cultura que dirige personalmente la alcaldesa, «“Crepus” vuelve a San Isidro para presentarnos su último disco, “Las Nanas”, un trabajo que nos habla de monstruos debajo de la cama, estrellas que vigilan nuestros sueños, fiestas de pijamas y animales fantásticos».

Que Joe Crepúsculo es un artista del gusto de las personas encargadas de diseñar el programa de San Isidro desde que Ahora Madrid gobierna la capital parece evidente. No en vano, el artista catalán repetirá en el cartel de las fiestas después de que en 2016 ya actuara junto al rumbero Tomasito como teloneros del concierto que ofreció Manu Chao en la Plaza Mayor.

La vinculación entre este artista y Podemos arranca en 2015. Fue entonces cuando apenas un año después del nacimiento de este partido, algunos miembros del Círculo de Cultura pidieron a Joe Crepúsculo la composición de una pieza musical que pudiera acompañar algunos actos o mítines de campaña. Un año antes, Podemos ya había utilizado un tema de Crespúsculo –«Mi fábrica de baile», del álbum «Baile de magos»– como fondo musical del vídeo promocional «És clar que podem», durante los meses previos a las elecciones municipales de 2015, y en el que se presentaba la marca electoral del partido de de Pablo Iglesias en la ciudad de Barcelona.

Pese a la simpatía de Joe Crepúsculo con la formación morada, su himno nunca llegó a cuajar. Entre otras razones porque el propio Pablo Iglesias reconoció en público que la composición no era de su agrado: «Haré una autocrítica. A mí esta sintonía no me gusta. En los actos en los que participo yo, prefiero que usemos la banda sonora de «Z» de Theodorakis, que me gusta mucho más. No todo lo podemos hacer bien en Podemos y desde luego esta sintonía a mí no me entusiasma. Dicen algunos compañeros que hay que escucharla 13 veces, que si la escuchas 13 veces, entonces te empieza a enganchar y empieza a ser estupendo. A lo mejor después de escucharla 13 veces cambio de opinión», reconoció el secretario general del partido durante una entrevista en televisión.

Al margen de la actuación del compositor del himno de Podemos, el programa musica dará el pistoletazo de salida mañana en la Plaza Mayor con el concierto que ofrecerá Coque Malla junto a la Banda Sinfónica Municipal, poco después de que la escritora madrileña Almudena Grandes pronuncie el pregón desde el balcón de la Casa de la Villa.