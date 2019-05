Como es habitual, Twitter no tardó en reaccionar a los resultados electorales que deja la jornada del 26M. Los resultados en Madrid y especialmente la figura de Manuela Carmena ganaron por goleada en la red que se ha inundado de memes y mensajes de despedida. La alcaldesa, con 19 escaños, no cuenta con el apoyo suficiente para continuar en el cargo. Por tanto, Más Madrid no gobernará en la capital, que volverá a estar en manos del PP.

Son muchos los que agradecen en redes la labor de la alcaldesa (el hastag #GraciasManuela arrasa en Twitter) y advierten en tono de humor del panorama que se presenta ahora para los madrileños. Algunos "haters" de la regidora también se han colado en este "hastag".