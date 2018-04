Colectivos okupas podrán acceder al uso de locales públicos

Ahora Madrid y el PSOE aprobaron ayer la modificación del reglamento orgánico de Participación Ciudadana. Para estos dos grupos, el objetivo de esta iniciativa no es otro que el de adaptar el funcionamiento del consistorio a la realidad asociativa de la ciudad. Sin embargo, para el Partido Popular y Ciudadanos, que votaron en contra, el Gobierno de Manuela Carmena pretende con estos cambios beneficiar a entidades afines a Ahora Madrid.

Una de las principales novedades, según señaló el delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, supone la creación de un Censo de Entidades y Colectivos Ciudadanos. Se trata de un registro que estará dividido en tres secciones: una primera para asociaciones, federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de base; una segunda para fundaciones y una tercera para otros colectivos ciudadanos. Es en este tercer sector en el que se centraron las críticas lanzadas desde las bancadas del PP y de Ciudadanos. Estos colectivos no necesitarán tener personalidad jurídica. Únicamente deberán aportar para su inscripción información para poder conocer e identificar a las personas que integran el colectivo, sus representantes, fines y dirección a efectos de notificaciones. «No es reconocer personalidad jurídica a nadie porque no tenemos competencia para ello sino que es dar cabida a estas expresiones novedosas», aseguró Murgui.

La intención de establecer estas tres categorías es que tengan un nivel diferenciado de acceso a recursos y posibilidades de interacción con el Ayuntamiento de Madrid. Únicamente las asociaciones, federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de base podrán ser cesionarias de uso de inmuebles municipales y podrán percibir subvenciones. Los colectivos sin personalidad jurídica, entre los que en principio se encontrarían okupas como los integrantes de La Ingobernable, no tendrán posibilidad de aspirar a estas cesiones de larga duración. Sí podrán, en cambio, disfrutar de otros facilidades como, por ejemplo, utilizar de forma puntual espacios públicos y utilizar recursos materiales del ayuntamiento o ser beneficiarios de bonificaciones o exenciones de tasas para la realización de actividades no lucrativas en el espacio público. El edil del PP Percival Manglano criticó ayer estos beneficios: «Su objetivo no era acabar con las puertas giratorias sino adaptarlas a su conveniencia». La concejala de Cs Silvia Saavedra aseguró que con este reglamento «la gran familia de Podemos se va a poner las botas».