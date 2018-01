El frío obliga a la Banda Sinfónica a cancelar ensayos

Los miembros de la Banda Sinfónica Municipal denunciaron la semana pasada la «negligente gestión» del Gobierno de Manuela Carmena. Ayer, manifestaron en persona su descontento a la alcaldesa con motivo de la Comisión de Cultura. Pese a las promesas esbozadas desde el Ejecutivo, en la Banda creen que sus problemas están lejos de solucionarse. Joaquín Encinar, de CC OO y miembro de la Sinfónica, insiste a este diario en que sus principales dificultades conciernen a la gestión y a la programación. «Lo que reclamamos desde el sindicato es que se nos gestione como se gestionan todas las bandas del mundo, con una oficina de gestión y de producción técnica en el mismo emplazamiento que los músicos». El hecho de que el Gobierno de Carmena haya optado por dirigir la Banda a través de una encomienda de gestión a través de Madrid Destino en lugar de hacerlo de un modo directo desde el área de Cultura no ha hecho más que agudizar los problemas, según los músicos: «Desde que llegó el actual Gobierno, la encomienda ha ido engordando y esto se ha traducido en problemas como la falta de publicidad, el retraso en los pagos a artistas invitados o que, por ejemplo, las entradas no estuvieran a la venta a falta de dos días para la celebración de un concierto. En otras ocasiones, las bajas temperaturas que soportan en su actual emplazamiento les han obligado a cancelar sus ensayos. Y otro ejemplo: Madrid Destino externalizó el transporte de los instrumentos y los trabajadores han podido constatar cómo sus herramientas de trabajo han pasado algunas noches al aire libre en aparcamientos sin seguridad dentro de furgonetas de segunda mano. «Un clarinete apareció mojado, otros instrumentos con desperfectos. No es un asunto menor. Para nosotros, el instrumento es fundamental», denuncia Encinar.

El Gobierno de Ahora Madrid expresó ayer su compromiso de licitar en el último trimestre de 2017 las obras para la construcción de la nueva sede de la Banda Sinfónica en la Casa de Campo así como la adecuación del teatro de ese parque como sede provisional de la banda. La coordinadora de Cultura, Carmen Rojas, insistió en el compromiso del consistorio con esta institución y recordó que «se ha aumentado el presupuesto en un 21% en 2018, hasta los 599.000 euros, lo que les permitirá realizar más conciertos».