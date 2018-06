El Gobierno de cristal de una alcaldesa indecisa

4. Lo importante no es lo que han afectado a Carmena ni a su partido las evidentes disputas internas, sino cómo ha afectado a los madrileños. La alcaldesa se ha mostrado incapaz de gobernar a su equipo; y es imposible gobernar a una ciudad como Madrid si ni siquiera eres capaz de gobernar a tu equipo. Y sí, creo que se presenta a la reelección, porque ha dicho por activa y por pasiva que no iba a hacerlo. Además, me gustaría que se presentase, porque quiero que los madrileños puedan decirle qué opinan de su gestión.

2. La limpieza sigue siendo un problema, no hay más que pasear por Madrid para verlo, y tres años después no puede echarle la culpa a la herencia recibida. También el estado de las calles, su asfaltado y el pavimento, fruto de la nefasta ejecución presupuestaria. Y las promesas incumplidas, como las escuelas infantiles que ya llevan tres años de retraso o la red de 12 aparcamientos disuasorios que prometió y que no ha ejecutado.

4. Es un hecho que Ahora Madrid no ha sido capaz de mantener una posición unitaria en diferentes temas, algunos más anecdóticos y otros evidentemente mucho más estratégicos y de calado, pero a nosotros esta división nos preocupa en tanto en cuanto amenace o complique la gobernabilidad de la ciudad. Por ejemplo, nos preocupa que por esas divisiones internas Madrid no haya tenido un borrador de presupuestos hasta el mes de mayo.

1. Indiscutiblemente, la ciudad de Madrid inició una gran transformación en 2015 cuando la corporación pudo conformar una mayoría de izquierdas que permitió poner freno a los gobiernos del PP. Dicho esto, también es innegable que las prioridades del Ayuntamiento, con respecto a la etapa del PP, también han cambiado, y en esto tenemos mucho que ver los socialistas. Con nuestra labor de oposición constructiva, de crítica para mejorar y no para destruir, hemos conseguido que el Ayuntamiento se centre en las necesidades reales de las mujeres y hombres de Madrid. De ahí la apuesta socialista por las inversiones en vivienda, en reequilibrio territorial, en la mejora de los servicios sociales, etc.

Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos: «Nos deja un puñado de carriles bici»

1. La palabra que lo resume todo es fiasco, incluso para ellos mismos. El papel de Manuela Carmena ha sido el de un caballo de Troya, ya no para un partido, sino para seis formaciones políticas que, además, tienen muchos problemas internos, y eso se está viendo reflejado. Estamos a mitad de año y ni siquiera tenemos presupuestos para Madrid, los grandes temas han sido perfectamente olvidados y su gestión es la del sectarismo.

2. Si hacemos balance de la gestión del Gobierno de Manuela Carmena, nos quedamos con un puñado de carriles bici y con un proyecto de ensanchamiento de aceras. No han paralizado los desahucios como decían, no han creado una banca pública municipal como decían, no van a construir las 4.500 viviendas como decían; han hecho 0 centros culturales, 0 centros de mayores, 0 escuelas infantiles. Por tanto, el balance es nada.

3. Es imposible que en un año hagan lo que no han hecho en tres; es materialmente imposible. Sobre todo, porque este equipo de Gobierno se niega a ver la realidad: en la opinión de Manuela Carmena la ciudad de Madrid está limpia, no tenemos un problema de pavimentos, de aceras o de socavones en la calle y los proyectos están siendo abordados. Sin embargo, los madrileños no opinan igual. Es fundamental abordar la limpieza o la regeneración del espacio urbano. Cosas de política local, pero que no son las que le interesan a este equipo de Gobierno que está más preocupado por el hambre en el mundo y gastan ingentes cantidades de dinero a debatir sobre ello o a generar una red clientelar y a aumentar la plantilla de dinamizadores. Por todo, es imposible que lo aborden ahora.

4. Afecta a la alcaldesa en tanto que se demuestra que no está legitimada por su propio equipo de Gobierno, de hecho, hemos visto en muchas ocasiones como tenía más oposición dentro de su grupo que fuera. En este sentido, son también importantes los escándalos constantes provocados por su sectarismo en determinados distritos. Si ella repetirá o no, a nosotros la verdad es que nos importa poco, porque estamos más empeñados en nuestro proyecto que en mirar por el retrovisor.