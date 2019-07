El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha dado por controlado el perímetro y por casi estabilizado el incendio que afecta a Cadalso de los Vidrios y Cenicientos y espera que mañana esté controlado del todo, ya que todavía queda un importante foco activo en la falda norte de la Peña Cenicientos.

La incidencia del incendio forestal que afecta a las localidades de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real, ha sido muy irregular, con zonas arrasadas totalmente por las llamas y otras en las que apenas han ardido.

Así lo han confirmado este mediodía durante una visita a áreas afectadas por el fuego el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, que junto al director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad (ASEM), Carlos Novillo, y otros responsables de la extinción.

"Afortunadamente, no toda la superficie ha tenido el mismo efecto del fuego. Estamos viendo una zona en la que no ha tenido impacto de ningún tipo, salvo el de la elevación de las temperaturas, y otras my afectadas. Zonas en las que el monte bajo, pasto, tronco y copas de árboles en perfectas condiciones y otras que han sido otras arrasadas en su titularidad", ha dicho Rollán.

Tras una reunión de coordinación celebrada a las 11.15 horas de este lunes, Rollán ha indicado a los medios que gracias al "extraordinario esfuerzo" de 450 trabajadores desde el viernes por la tarde ya han sido capaces de contener el perímetro del incendio para que pase de los términos municipales de Cadalso, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real.

En la reunión ha participado también la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera, el director de la Agencias de Seguridad y Emergencias de la Comunidad (ASEM), Carlos Novillos, y, entre otros, un miembros de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), quien ha explicado que las previsiones de hoy es que habrá dos grados menos de ayer y con una reducción de un 10 por ciento de la velocidad del viento, que ha sido una de las causas principales de la expansión del incendio.

En total, las llamas han quemado 2.500 hectáreas de masa forestal en la Comunidad de Madrid y 800 en Toledo, donde comenzó en la localidad de Almorox, "en un entorno con extraordinaria masa forestal y combustible y con un viento cambiante que ha dificultado las labores del dispositivo".

El titular del Ejecutivo regional, que ha contado que han visto la "imagen agradable pese al incendio" de dos ciervos cruzando la carretera, ha informado de que aunque esté perimetrado el incendio todavía no lo dan por estabilizado ni por controlado, ya que queda un foco muy activo en la falda norte de Peña Cenicientos.

"Estamos intentado terminar con la llamas. Hemos verificado el resto de las zonas, que están más aseguradas. Se puede garantizar que el perímetro está asegurado. En el entorno del cámping, donde varias personas fueron desalojadas, ahora está en una razonable situación de normalidad. Ahora hay que seguir esperando que vaya avanzando la jornada y esperando poder indicar que el fuego está controlado y estabilizado", ha añadido Rollán.

Pedro Rollán ha recalcado que no ha habido víctimas mortales, pero los operarios "se han jugado literalmente la vida". El fuego tampoco ha afectado a viviendas, pero sí a establos y casetas donde los agricultores de la zona guardan los aperos de labranza.

LOS DESALOJADOS DE LA URBANIZACIÓN EL ESPINAR PODRÁN REGRESAR HOY

También ha recordado que se ha evacuado de sus casas de manera preventiva a varios vecinos y en la actualidad siguen realojados 10 de ellos en Cadalso y 17 en Villa del Prado, todos procedentes de la urbanización El Espirar. Hoy se les va a permitir seguramente que regresen a sus viviendas para que si quieren pueden pasar la noche allí.

Ahora, los medios aéreos están atacando la zona de Peña Cenicientos. "Confiamos que a lo largo de la mañana la situación se encuentre estabilizada. Se empieza a apreciar que podemos estar en la recta final. De momento, no baja la alerta ni se reducen los medios. Los vehículos bulldozer de la UME van a seguir reforzando el perímetro, mientras que las brigadas y bomberos de Madrid y Castilla-La Mancha van a seguir trabajando a pie, con maquinaria terrestre y medios aérea. Estamos en una mejor situación pero todavía quedan horas para que podemos determinar que se ha controlado", ha manifestado Rollán.

Respecto a las causas del incendio, el titular en funciones del Gobierno regional ha señalado que su trabajo es controlar y extinguir las llamas y que la investigación de la autoría la realizarán luego el Seprona de la Guardia Civil y los agentes forestales.

"Nosotros tenemos todo el interés de determinar las causas del incendio. Deseo que haya sido algo de las altas temperaturas porque cuesta mucho trabajo imaginar que una persona haya podido provocar el incendio que ha tenido consecuencias terribles desde el punto de vista ambiental, en el que muchos profesionales que han puesto su vida en peligro y que ha causado gran preocupación entre los vecinos", ha dicho.

"EXCEPCIONAL" COORDINACIÓN POLICIAL

Por su parte, la delegada del Gobierno ha asegurado que ya están investigando las causas del incendio y cuando esté controlado "empezará a tener más relevancia estos trabajos".

García Vera también ha querido destacar la "excepcional" gestión de emergencias, "un modelo de colaboración entre instituciones y administraciones". "Las comunidades han trabajado conjuntamente de maravilla, con la colaboración de los ayuntamientos, que han estado a la altura de la situación de un incendio que ha sido muy difícil y peligroso de controlar. Hemos comprobado que tenemos a los mejores trabajando y que podemos estar tranquilos", ha dicho.

La representante del Gobierno central en Madrid ha agradecido la labor de todos los grupos de trabajo, "que se han dejado la piel". "Me siento orgullosa de estar en el puesto mando. Se han llevado a cabo evacuaciones preventivas, con el objetivo de que esos vecinos podía estar seguros, pero sus vidas no corrían peligros y estaban más tranquilos si lo sacábamos de allí. Cuando se trata de las emergencias, la calidad y preocupación de las personas están por encima", ha concluido.

Por otro lado, Carlos Novillos ha indicado que esperan que al final del día puedan dar por estabilizada la situación pero no controlada porque el incendio tiene un perímetro irregular, "con distintas zonas que hay que evaluar y rematar". "Está contenido ya, no se espera progreso por encima del perímetro de ayer", ha indicado.

"Lo principal es que este incendio, pese a su peligrosidad y comportamiento virulento, no ha generado pérdidas de vidas ni daños en los efectivos. En bienes materiales, hay que hacer ahora una valoración, pero no ha afectado a viviendas o infraestructuras de valor", ha añadido.