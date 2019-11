El número de personas que duerme en la calle se dispara

La campaña ha cumplido ya 30 años y su objetivo principal es que las personas que pernoctan en la calle puedan acudir a un albergue, ya sea centro municipal o concertado, para que el frío no sea su peor enemigo, y algunos, como ha ocurrido en varias ocasiones, amanezcan sin vida por culpa de las bajas temperaturas. Además, el Samur Social seguirá prestando, in situ, ayuda con ropa de abrigo, mantas y comidas calientes a los que no quieran pasar la noche en un centro asistencial. La Campaña se desarrolla entre los meses de noviembre y abril, que es el periodo de mayor riesgo de bajas temperaturas nocturnas.

El «rey» de los mendigos

A Serafín Fernández Lozano, de 59 años de edad, se le llevó, en 1992, una cirrosis asesina, cuando acababa de abandonar su «puesto de trabajo», en un semáforo de Gran Vía, donde ejercía la mendicidad desde hacía 13 años. Era conocido como el «rey» de los mendigos. Hacía 30 años que había abandonado su hogar familiar, dejando a una esposa y a cinco hijos. Dicen que el fracaso como empresario de hostelería le abocó a una salida desesperada. Desde La Coruña se vino a Madrid para trabajar en un garaje como vigilante. No consiguió su propósito y tuvo que echarse al proceloso mundo de la mendicidad, instalando su puesto en un semáforo, donde se hizo fuerte para que nadie se lo arrebatase porque, según él, era el semáforo más rentable de Madrid. Aprovechaba la parada de los vehículos para extender la mano implorando una limosna a los conductores. «No necesito decir nada; pongo la mano y me dan unas pesetas, porque ya todos me conocen, saben que soy el “rey” de los mendigos y sólo me falta agradecerles su generosidad firmándole un autógrafo». Permanecía en el semáforo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pronto se convirtió en un líder entre los menesterosos. Él administraba los semáforos a otros compañeros y les procuraba un espacio a los que llegaban de fuera. Era, en aquellos momentos, el decano de los mendigos. Cuando la enfermedad le postraba por unos días en la cama del albergue para pobres de San Juan de Dios, alquilaba su semáforo particular, el más rentable de la ciudad, a razón de 500 pesetas la hora. Otras veces, pernoctaba en pensiones de la calle Desengaño, Barco o Ballesta, y si la cosa estaba mal, dormía en los portales.

Corto de estatura, melena blanca, lacia y larga, flaco y algo encorvado, el alcohol le iba matando lentamente. Él decía que bebía para combatir el frío de la calle. Con una copa de «sol y sombra», que apuraba en el bar «Eli-Mar», se despidió de la vida. En este establecimiento abrieron una suscripción pública para costear su entierro.

Multas por mendigar acompañado de animales

Para algunos la mendicidad es un auténtico negocio, concretamente para esas mafias organizadas que controlan a los indigentes, especialmente rumanos de etnia gitana, que les exigen una cantidad por el «puesto de trabajo» asignado y, también, parte de la limosna recogida a lo largo de la jornada día. En algunos casos, les hacen acompañarse de animales para «enternecer» el retablo de la miseria, incluso llegan a drogarles, a pesar de que la ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, prevé multas de hasta 5.000 euros a quienes mendigaran con perros, gatos u otros animales, si bien es cierta la dificultad de cobrar esa cantidad a estas personas infractoras sin recursos.

Durante el mandato de Tierno Galván, este pidió que no se diera limosna a las personas que se acompañaran de menores, sobre todo de niños, en el ejercicio de la mendicidad, incluso se prohibió la utilización de los pequeños en esta actividad.