El taxista que delató a «El Rey del cachopo»

Una de las principales pruebas que tuvo en cuenta la titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid para enviar a César Román, alias «El Rey del cachopo», a prisión fue el testimonio de un taxista de Madrid. Este hombre contó a los investigadores que el pasado 5 de agosto recogió a César en su domicilio particular y lo traslado al lugar dónde luego apareció un trozo de cadáver quemado. Así lo contaba en Espejo Público: “Eran las cuatro y pico de la tarde. El servicio me entró por la emisora. Llegué a recoger al señor y cuando llego, bajo del taxi y veo salir del portal al señor este. Me impactó porque era muy, muy chiquitito. El hombre llevaba una maleta gigante y que pesaba muchísimo. Él me ayudó a echarla dentro del maletero. A la policía le dije que la maleta pesaría entorno a los sesenta kilos pero a lo mejor me pasé un poco, aún así pesaba bastante. Él no iba nervioso ni nada. Al revés iba sobrado. El tío era uno de estos que parece que se cree más que los demás. Es un hombre peculiar y se me sentó delante, que eso también me llama la atención porque la gente se suele sentar atrás. Él a mí lado y venga charlar, charlar y charlar. No cerraba el pico. Me habló de su mujer, de que era comercial y que viajaba por toda España, cosas de esas”. La policía cree que se sentó delante y le dio conversación para distraerle y para que no fuese todo el camino dándole vueltas al tema de la maleta. Lo consiguió a tenor de sus palabras: “Fue un servicio normal. Un tipo que llevo a la zona de Usera y dejo en el callejón de la nave donde luego aparece el cadáver de la chiquita esta. Yo no sospecho nada en ningún momento. Ni huele mal, ni hay manchas ni nada y él parece un tipo normal. Sí le dije que la maleta pesaba mucho y el se justifico diciendo que su mujer había decidido que no quería vivir ahí en Vallecas y que le apetecía hacer una mudanza y que hacía la mudanza porque la mujer lo había decidido”. El episodio hubiera pasado desapercibido si no hubiese sido por el ingente trabajo del grupo VI de homicidios que una concienzuda investigación dio con el conductor: “Un día me llamo la Policía Nacional me dijo que si me podía acercar a comisaría. Me enseñaron una foto y me preguntaron: ¿Reconoces a este hombre? Le reconocí al instante. Este señor es un señor pequeño. Su cara también es peculiar y no se me había olvidado cuando le vi, me enseñaron la foto le reconocí perfectamente”.

Los agentes han logrado acumular muchas más pruebas contra él. Entre otras cuentan con un testigo que le ve en las proximidades de la nave donde se declaró un conato de incendio el día 13 de agosto, fecha en la que encontraron el cadáver. También en el sumario aparecen sus numerosos antecedentes. Entre ellos aparece una sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN en la que es condenado por malos tratos, amenazas y quebrantamiento de una orden de alejamiento a 15 meses de cárcel y 45 días de trabajos a favor de la comunidad. Los hechos se remontan al 4 de febrero de 2016 cuando El Rey del Cachopo entró muy alterado en el local que regentaba su pareja, y en el que también estaba presente la hija de ambos, menor de edad, y le gritó: “puta, que eres una zorra, estás todo el día zorreando y follándote a los proveedores” , al tiempo que le dio varios empujones en la espalda para meterla en la cocina donde según los testigos, la acorraló “entre la freidora y los fuegos de la cocina”. Días después acudió al mismo local, otra vez fuera de sí, golpeó fuertemente con la mano una mesa y le reclamó a su ex pareja 1500 euros. En caso de no entregárselos la amenazó con regresar y “te quemo el establecimiento”. César Román, que negó en la vista oral haberla llamado zorra, haberla empujado, y haberla tratado con menosprecio, recurrió la condena, pero la Audiencia Provincial de Madrid, la ratificó el pasado 20 de junio.