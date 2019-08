Este 2019 se cumplen 10 años desde que Michael Jackson se despidió de los escenarios para siempre. Sin embargo, su ausencia física no ha sido impedimento para seguir teniendo su prodigiosa voz y su extravagante baile al ras de nuestros sentidos.

En efecto, este verano, ha regresado al teatro Nuevo Apolo de Madrid, uno de los espectáculos más aclamados a nivel mundial: «Forever, The Best Show About The King of Pop». Estrenado en 2010, vuelve a nuestro país con muchas novedades y sorpresas para conmemorar una década sin el ídolo de los noventa.

Todo lo contrario a desaparecer, desde el fallecimiento del célebre artista, su música ha servido de inspiración para muchos artistas. En base a sus exitosos temas se han creado numerosas piezas de arte en su memoria.

En este sentido, seguimos siendo testigos de conciertos, películas, homenajes, covers, piezas de arte y muchas realizaciones más que a su modo mantienen vivo al Rey del Pop.

En este pretencioso viaje a los añorados ochenta y noventa, no faltará el famoso repertorio de canciones que convirtieron a Michael en una leyenda. Interpretaciones como «Beat It», «Thriller», «Smooth Criminal» o «Billie Jean» son las más esperadas en el espectáculo, pues no hay ninguna otra producción que haya logrado imitar tan bien las coreografías que impactaron a más de dos generaciones. En todo este tiempo, los actores han recorrido escenarios en países como México, Francia, Alemania, Polonia, Rusia y Portugal. En todos, las críticas han sido especialmente buenas.

La puesta en escena –brillante combinación de voz y coreografía– ha dejado con la piel de gallina a más de 500.000 espectadores en todo el mundo. Y no es para menos, ya que su realismo en el escenario lo han llevado a ser el único musical avalado por tres miembros de la polémica familia de artistas «Jackson».

Así, Joseph Jackson dijo: «Es demasiado bueno para ser real. Me pareció ver a Michael ahí...»; Jermaine Jackson: «El show es excelente, todo el mundo hace un trabajo extraordinario» y La Toya Jackson: «No sólo es un gran espectáculo, sino que está el corazón de mi hermano sobre el escenario. Me gustaría ver este show en Broadway». En la misma línea, algunos espectadores han expresado que la espectáculo ha superado las expectativas, hasta tal punto, que muchos seguidores del ídolo no han podido evitar las lágrimas.

Por su parte, la productora, Summum Music, ha afirmado que el casting ha sido exhaustivo y riguroso, y que los actores están en constante entrenamiento para dar lo mejor de sí mismos en el escenario. Brillo, danza y pasión es lo que se vienen dejando en las tarimas del teatro.

Con la promesa dejar las emociones a flor de piel, este espectáculo anuncia sus últimas funciones en la capital. Los días que aún están disponibles son estos dos últimos fines de semana (viernes, sábados y domingos) hasta el 18 de agosto, fechas abiertas a recibir a todos los públicos.

Cuándo: viernes, sábados y domingos hasta el 18 de agosto.

Dónde: Teatro Nuevo Apolo. Plaza Tirso de Molina, 1.

Cuánto: desde 30 euros; menores de 16 años gratis. (Oferta)