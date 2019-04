El ex presidente regional, Ángel Garrido, y ahora número 13 en la lista de Cs a la Asamblea de Madrid, pronunciará mañana su primer mitin como integrante de la formación naranja al alimón con el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Lo hará en la terraza bar El Urogallo, de Pozuelo de Alarcón. Allí ambos políticos se reunirán con afiliados y simpatizantes para animar a los madrileños a salir a votar el próximo 28-A.

“El número 13”, como figura ya en todas las previsiones informativas de Cs, empezó hoy su agenda política acudiendo a un desayuno informativo de Albert Rivera organizado por Nueva Economía Fórum. A las 19:00 hs tenía previsto participar en un acto de cierre de campaña en Madrid en el que estaba programado que intervinieran Begoña Villacís e Ignacio Aguado y los candidatos por Madrid al Congreso Miguel Gutiérrezy Francisco de la Torre.

Una vez pasadas las elecciones generales, Garrido tendrá que participar activamente en los actos de campaña previstos con motivo de las elecciones autonómicas y municipales. Contará con actos propios en distintos municipios de la región.

Mientras, su entorno más cercano no logra reponerse del estupor que ha causado su fuga a la formación naranja después de que ni siquiera sus más allegados supieran nada de sus intenciones. El presidente en funciones y mano derecha en la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha participado hoy en un acto de campaña en Alcalá de Henares y dijo que ayer tuvo la oportunidad de hablar con Garrido después de que algunos días antes le tratara de contactar por teléfono sin obtener respuesta. “Anoche me puso un mensaje, tuve la oportunidad de charlar con él, cada uno dijimos lo nuestro y se queda en el ámbito privado”, manifestó. “Le deseo lo mejor en lo personal y, en lo político, que esté en la oposición(...) Yo me tengo por amigo de Ángel Garrido, lo he sido, lo soy y lo voy a seguir siendo”, dijo.