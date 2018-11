La Comunidad de Madrid no regulará los VTC por el momento

Esperar. Eso es lo que va a hacer, por el momento, la Comunidad de Madrid en el polémico conflicto que mantienen el taxi y el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Aunque el real decreto-ley convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de octubre habilita a aquellas autonomías que lo deseen a regular desde ya aspectos como las tarifas, los horarios o los descansos de los VTC, el Gobierno regional no avanzará en regulación alguna hasta que la norma no esté completamente configurada. Aunque convalidado, el decreto va a ser desarrollado como proyecto de ley, lo que implicará la introducción de modificaciones en su articulado. “Sería temerario regular en un sentido y que, después, la ley fuese en otra dirección”, zanjan fuentes del Ejecutivo madrileño.

Al Gobierno de Ángel Garrido, como al resto de ejecutivos autonómicos, les preocupa especialmente el aspecto indemnizatorio del decreto. La norma contempla un periodo transitorio de cuatro años durante el cual los VTC podrán seguir operando en las ciudades. Pasado ese plazo, las comunidades que lo deseen, o los ayuntamientos por delegación, podrán restringir el número de estos vehículos que circulen por las ciudades. Los que no obtengan autorización para hacerlo, mantendrán su licencia para realizar trayectos interurbanos. Como el Ministerio de Fomento entiende que estos VTC sufrirían un evidente perjuicio económico -el 90% de su negocio está en los servicios urbanos-, les concede la prórroga de cuatro años a modo indemnizatorio, lo que, a juicio del Ministerio de Fomento, evitará que cualquier administración tenga que pagar compensación alguna. De haberla, según Ábalos, no la asumirían las autonomías sino el Estado, que es del que emana el decreto-ley. Una explicación que no convence a las autonomías. Si tan seguro está Fomento de que las autonomías no tendrán que asumir ninguna responsabilidad patrimonial, que lo plasme en la ley, vinieron a decirle a Ábalos en el Congreso los nacionalistas catalanes, que anunciaron su intención de enmendar el decreto en este sentido. Hasta que este punto no quede meridianamente claro, se antoja difícil que las autonomías se vayan a mover, aseguran las fuentes consultadas.

El inmovilismo de la Comunidad de Madrid amenaza con desembocar en nuevas movilizaciones del sector del taxi. La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), que asegura representar a cerca del 40% del sector, ya avisó la pasada semana de que si el Gobierno regional no hacía gestos que les llevaran a pensar que va a comenzar a legislar, se le podría avecinar “un calendario preelectoral calentito”. Hoy mismo, la principal asociación, Fedetaxi, ha insistido en la misma línea. La organización ha reclamado al Ministerio de Fomento que convoque un grupo de trabajo entre ayuntamientos, comunidades autónomas, taxistas y empresas de VTC, para coordinar las medidas a adoptar y en el caso de Madrid ya ha avanzado que de no aplicarse convocará manifestaciones o paros. Su presidente, Miguel Ángel Leal, reclamó ayer al Ayuntamiento de Madrid que cumpla “de inmediato” con las previsiones del reciente real decreto-ley sobre los vehículos de alquiler con conductor y avanzó que en caso contrario los taxistas tomarán medidas frente a las evasivas del consistorio. Entre las medidas que se contemplan destacan manifestaciones o paros a determinar. “Creo que todo el sector debe reclamar unido el respeto a sus derechos ante Ayuntamiento de Madrid y exigir medidas reales, acciones tangibles y no más palabras huecas. Que en Cibeles sepan que no vamos de farol”, apuntó Leal en un comunicado.