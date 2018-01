La generación sin límites viaja 30 años en el tiempo

Planteada como un viaje en el tiempo, se inauguró ayer en el Conde Duque la exposición «La generación del 87». La propuesta echa treinta años la mirada atrás hasta reencontrarse con el número especial que la revista «La Luna de Madrid» publicó con los retratos de aquellos que entonces pintaban algo en cualquier ámbito de la cultura o de la sociedad española. Eran, reconoce el escritor José Tono Martínez, «nombres y rostros que nos parecían relevantes en aquel momento». Martirio, Agustín Ibarrola, Vicente Molina Foix, Rossy de Palma, Coque Malla o Duncan Dhu fueron algunos de los protagonistas de aquel número titulado «Por la cara: los 87 del 87». La generación se hizo mayor, pasó de ser progre hippy y contracultural a punky, mod y moderna, cambió el disfraz, y ahora, no todos los que fueron, han posado de nuevo ante las cámaras. Martirio encabeza el recorrido de la muestra, como hace treinta años abrió la revista en la portada, en ambos casos desde la óptica de Ana Torralva. Alejando Gándara apareció en 1987 con un bebé que ahora, tres décadas después, es una mujer que abraza orgullosa a su padre. La clave para entender la muestra, dice el comisario – el realizador y documentalista Félix Cábez–, está en esa generación que «tenía un denominador común: que parecía que no había límites, ni barreras». ¿Qué ha cambiado desde entonces?: «Soñar era algo bien visto. La gente que soñaba con ser escritor no dudaba de que iba a publicar no una, sino treinta novelas. Los pintores iban a exponer, los actores iban a protagonizar obras maestras», reconoce el comisario. La exposición evidencia además un diálogo con las fotografías actuales de 57 de los mismos protagonistas compartiendo su evolución, inquietudes, logros y sueños. Acompañan a las imágenes textos escritos por ellos. El proyecto incluye un libro, un dvd y un documental dirigido por Félix Cábez y cuyo estreno está previsto para el último trimestre de 2018.