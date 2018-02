La madre de Sandra Palo tras la detención de 'Rafita': «Quizá no cometa otro crimen igual, pero hace daño a la sociedad»

María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, la chica de 22 años violada y asesinada, entre otros, por Rafael García Fernández alias 'El Rafita' en 2003, ha señalado que el homicida de su hija "quizá no cometa otro crimen similar, pero seguirá haciendo daño a la sociedad".

En declaraciones a Europa Press, la madre de Sandra Palo ha defendido que la nueva detención de 'El Rafita' este viernes resulta "indignante", pero que no le "pilla de sorpresa": "Cuando él salió del centro de menores ya anuncié que iba a seguir delinquiendo, y no me estoy equivocando".

"Todo el mundo sabía que sus informes no eran favorables; sin embargo, estamos en las mismas", ha criticado María del Mar Bermúdez, "cansada" tras un nuevo hecho delictivo del asesino de su hija --esta vez por formar parte de una banda de robo de vehículos para su despiece en la Cañada Real-- y "resignada" porque lamenta que "nunca" le verá en prisión por ese crimen.

En este punto ha cargado contra la Justicia: "Está claro que no funciona la Ley de Menores ni el Código Penal". "Ojalá las penas fueran más duras", ha reclamado Bermúdez, recordando que 'El Rafita' tenía tan solo 14 años cuando violó, atropelló y finalmente quemó viva a su hija.

También ha tenido palabras para los políticos, a los que acusa de "no querer" hacer nada en este asunto, comparando el caso con la reciente defensa sobre la prisión permanente revisable que lideran los padres de Diana Quer, Marta del Castillo o Mari Luz: "Todos nosotros luchamos contra un muro. Nos han quitado a nuestras hijas. Son demasiadas víctimas. Pero llega un momento en el que la lucha o la dejas antes de empezar, o sigues adelante hasta el final".

Por último, la madre de la getafense Sandra Palo ha dicho a "todos aquellos que creen en la reinserción" que ella también confía en esa práctica, pero "de un preso común, no de un asesino" como 'El Rafita'. "A las pruebas me remito", ha apostillado Bermúdez.